Meena, la influyente sobrina de Kamala Harris que hace activismo con camisetas: "I'm speaking"

Meena Harris creció rodeada de mujeres fuertes, ambiciosas y comprometidas con las causas sociales: desde su abuela, Shyamala Gopalan Harris, una científica biomédica y activista por los derechos civiles, a su madre Maya, abogada especializada en políticas públicas, pasando por su tía Kamala Harris, que se ha convertido en la primera vicepresidenta de EEUU.

Estas mujeres le inculcaron a Meena los valores del esfuerzo y la determinación para conseguir lo que se propusiese, que la han llevado a convertirse en abogada, empresaria y activista, entre otras muchas cosas.

La sobrina de la vicepresidenta ha aprovechado el escrutinio mediático generado por su tía para promover aún más sus campañas de concienciación a través de su empresa Phenomenal Woman Action Campaign. Con ella aborda una gran variedad de temas políticos y sociales, entre los que se incluye: la equidad en la atención médica, la reforma de la justicia penal, la paridad de género en las profesiones STEM (tecnológicas) y la representación política de grupos tradicionalmente excluidos.

A sus 36 años, Meena Harris tiene un largo currículum a sus espaldas. Se licenció en la Universidad de Stanford y comenzó a trabajar en Facebook. Durante su tiempo allí conoció al que acabó siendo su marido y padre de sus dos hijas, Nikolas Ajagu.

Nacido en Nigeria, Nikolas estudió en la Universidad de Princeton y actualmente es el director global de asociaciones de Facebook. Al igual que Meena es un emprendedor, y antes de entrar en la compañía de Mark Zuckerberg fundó la empresa de vinos Barrel & Ink, y un espacio de coworking creativo llamado Code & Canvas.

En 2008, Meena Harris participó en la campaña presidencial de Obama y decidió volver a estudiar, esta vez Derecho, al igual que su madre y su tía.

Entró en la prestigiosa Harvard Law School y en 2012 se graduó. En 2014 empezó a ejercer como abogada especializada en ciberseguridad y privacidad de datos, y más tarde comenzó a trabajar para Uber como responsable de liderazgo y estrategia de la compañía.

Phenomenal Woman

Pero Meena siempre tuvo el sueño de tener su propio negocio y, además, de involucrarse en causas sociales. En 2017, meses después de la victoria de Donald Trump, decidió que era el momento de tomar la iniciativa. Así, teniendo muy presente las palabras que siempre le repetía su abuela ("Y tú, ¿qué vas a hacer al respecto?"), fundó Phenomenal Woman Action Campaign.

Para la campaña creó unas camisetas con el mensaje 'Phenomenal woman' que tuvieron un gran éxito, en parte gracias al apoyo de celebridades vinculadas al Partido Demócrata como Viola Davis, Lizzo, America Ferrera o Serena Williams.

Serena Williams, Eva Longoria y Lizzo con camisetas de 'Phenomenal'.

La iniciativa caló tanto que en estos últimos años Meena ha producido más ropa con mensajes relacionados con diferentes luchas. Por ejemplo, en 2020, durante el estallido del movimiento Black Lives Matter, sacó unas prendas con el mensaje 'Arrestad a los policías que mataron a Breona Taylor'.

A través de su página web se puede donar dinero a la campaña #Sayhername, que busca "crear conciencia sobre los nombres e historias a menudo invisibles de mujeres y niñas negras", y también ver una entrevista exclusiva a la madre de Breona Taylor. Además, los beneficios netos de las camisetas van destinados a la Fundación Breona Taylor.

Entre las prendas más destacadas de Phenomenal Woman también están las que llevan la ya íconica frase "I'm speaking", que pronunció Kamala Harris durante el debate contra Mike Pence cada vez que éste la interrumpía.

En el último año, Meena Harris ha aumentado el negocio creando Phenomenal Media, "una casa de producción creativa que produce vídeos, contenido social, diseño y productos creativos para organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones, causas sociales y empresas".

Libros infantiles

Pero ahí no queda todo. Como parte de su activismo, en 2020 Meena cumplió uno de sus proyectos más personales y que, según ha afirmado en diferentes ocasiones, quería hacer desde que era una niña: escribir un libro.

A falta de uno, ya son dos sus publicaciones. Ambos son cuentos infantiles con los que busca dar mayor representación a las personas negras o racializadas en la literatura infantil.

“Como madre de dos niñas negras, siempre me ha importado mucho la diversidad y la representación en la literatura infantil. Cuando yo era pequeña, casi nunca veía caras como la mía en las ilustraciones de los libros. Estaba harta de colorear los libros de mis hijas con rotulador marrón, así que me puse a escribirlos yo misma”, contó en una entrevista con la revista Vogue.

Meena Harris con su último libro: 'Ambitious Girl'.

Con esa idea en la cabeza, en julio de 2020 hizo su debut como autora infantil con un libro basado en la infancia de las mujeres más importantes de su vida, su madre y su tía, llamado La gran idea de Kamala y Maya.

En enero de este año ha sacado su segunda publicación: La chica ambiciosa. Una historia con la que espera “reformular y redefinir la idea que tenemos de quién tiene derecho a ser ambicioso y rechazar la premisa de que la ambición femenina, sobre todo en el caso de las mujeres negras, es de todo menos positiva”.

"Me criaron con la convicción de que la ambición es algo bueno. Me enseñaron que ser ambiciosa significa ser dueña de tus propósitos y vivirlos; tener determinación. Nunca se me ocurrió, hasta que fui más mayor, que pudiera no ser positivo, que no fuera algo encomiable", explicó a Vogue.