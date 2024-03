Lily Allen se rebela contra el tabú de la maternidad ideal y confiesa: "Adoro a mis hijas, pero arruinaron mi carrera"

¿Una mujer puede tenerlo todo? Esa es la pregunta que desde hace 24 horas inunda las redes con comentarios que sacan a relucir las luces y sombras que supone serlo, especialmente cuando una pretende ser madre y crecer en su carrera profesional. El detonante de este debate ha sido trending topic y ha copado titulares: su nombre, Lily Allen (Londres, 1985), autora de éxitos como Smile o Not Fair, cuyas últimas declaraciones no han pasado desapercibidas para nadie.

['Alquimia materna', el texto para las mujeres que huyen de una maternidad idealizada que arrebata el gozo y la calma]

"Mis hijas me han arruinado la carrera. Las adoro, pero en lo que se refiere a ser una estrella, se lo cargaron totalmente". Eso fue lo que la artista, madre de dos niñas de 11 y 9 años, expresó en una entrevista reciente al Radio Times Podcast. Lo que no pretendía ser más que una confesión en tono jocoso ha trascendido en todo el mundo, poniendo de manifiesto cómo las metas laborales de las mujeres pueden cambiar rotundamente una vez dan a luz.

"Me molesta mucho cuando la gente dice que se puede tener todo, porque lo cierto es que no es así", aseguró tajante la británica, que se despidió de las giras en 2014 y lanzó su último disco, No Shame, en el año 2018. En estas fechas, ya había decidido dedicar más tiempo a sus hijas que a su carrera, en parte, para que estas no repitieran la infancia solitaria que ella misma vivió.

"Hay quienes prefieren su carrera a sus hijos, y están en su derecho, pero mis padres estuvieron bastante ausentes en mi infancia y aquello me dejó cicatrices dolorosas que no estoy dispuesta a repetir en mis hijas”, explicaba la exídolo de masas, que a lo largo de su carrera ha recibido 31 premios y 73 nominaciones por su música.

Sus palabras reflejan que, en pleno siglo XXI, el camino de la música es especialmente complicado para las mujeres. No hace falta irse a Reino Unido para dar cuenta de ello: en España, ellas solamente representan el 16% de los artistas, el 12% de los compositores y el 3% de los productores musicales. Además, en plataformas como Spotify, solo un 13% de las reproducciones corresponde a artistas femeninas y, como colaboradoras, la cifra se sitúa por debajo del 11%.

Uno de los principales problemas en este ámbito es la falta de referentes en los altos cargos del sector, así como también las dificultades a la hora de tener hijos. Pero Allen no ha sido la única en hablar de esto. Su compañera de profesión, como P!nk, también lo hizo en una serie documental que vio la luz en febrero de 2023, y que mostraba su día a día como estrella que llena estadios y madre de dos pequeños.

"Creo que la parte más dura para cualquier madre trabajadora es la culpa de no estar haciéndolo lo suficientemente bien. Pregúntale a cualquier padre cuáles son sus días más duros en su vida y te dirán que cuando sus hijos están enfermos", aseguró en una entrevista concedida a Los 40 Principales durante la promoción de la obra.

Lily Allen marcó una generación

Lily Allen es una de las voces más desvergonzadas del pop internacional. Saltó a la fama en 2006, cuando, con 21 años, lanzó su primer disco de estudio, Alright, Still. Más adelante, temas como Smile terminaron de catapultarla al estrellato. Tras unos inicios en la industria marcados por numerosos escándalos, la cantante se convirtió en el ídolo de una importante comunidad de fans, quienes la consideran una referencia en la batalla contra la drogadicción.

Lily Allen asiste al desfile de Burberry en la London FW, en febrero. Jeff Spicer Getty Images

En 2008, lanzó su segundo trabajo, It’s Not Me, It’s You. Un disco que dejó nuevos éxitos como F*** You, un alegato contra la homofobia que entonces llegó a ser una de las canciones más escuchadas de aquel año. El goteo de éxitos fue incesante, si bien, en 2010, anunció una pausa para dedicarse a la maternidad. En 2011 nació su primera hija, y, dos años más tarde, su hermana pequeña.

Aunque la repercusión de la británica fue rebajándose, esta nunca llegó a abandonar su carrera. En 2018 lanzó su cuarto disco, con temas que hablan sobre sus hijas, con quienes asegura tener un vínculo muy especial. Apasionada de la moda, también es un personaje público muy presente en los desfiles. El más reciente al que asistió fue el Burberry Winter 2024, celebrado el pasado 19 de febrero durante la Semana de la Moda de Londres.