Póker de magas: En semanas de ‘pico y pala’ las magas son las protagonistas de la actualidad

Mónica Chao

Mónica Chao Lina Smith

Esta semana he visto a menos personas que de costumbre. Ha sido una semana en la que me he puesto el sombrero de ejecutiva y

Mónica Chao es la presidenta de Women Action Sustainability. El lunes, EL ESPAÑOL anunció quienes recibirían este año los galardones de LOS LEONES. José María Álvarez Pallete en la categoría de empresarios, Olga Carmona como deportista y las WAS recibirán el premio a la solidaridad.

Mónica es una de las personas con más trayectoria en el camino de la sostenibilidad en España y preside este grupo de mujeres que, desde sus posiciones directivas en las empresas e instituciones generan debates, promueven acciones y estimulan las sinergias en materia de desarrollo sostenible.

[Mónica Chao, presidenta de WAS y directiva de Ikea: "Es tiempo de acción y el miedo paraliza"]

La sostenibilidad tiene un enfoque dirigido a 5 grandes retos que comienzan con la letra P, como explicamos hace unas semanas en el Foro de Enclave ODS: personas, pactos, planeta, prosperidad y paz.

[Sánchez de Lara, en el II Observatorio de los ODS: "La Tierra tiene una enfermedad degenerativa"]

El impacto de las acciones es digno de galardón. Y así se ha pensado este año para nuestros premios. La suma de tantas mujeres con cargos relevantes que no se detienen en sus logros, sino que multiplican fuerzas y buscan la fórmula para mejorar la vida de los demás e incidir en la frágil salud de nuestro planeta; son un orgullo para la sociedad.

Ojalá este premio sirva de altavoz y Mónica y todas estas brillantes mujeres encuentren más oportunidades de ayudar y proyectar sus acciones. Y si eres una WAS, no dudes en sumarte a ellas. Cuantas más personas caminen juntas, más profunda será la huella.

Virginia Torrecilla

Virginia Torrecilla Lina Smith

La semana en Magas ha estado plagada de historias emocionantes, pero

Tras haber conseguido la hazaña de ganar el mundial como pioneras en España, esto no puede pasar a nuestras memorias como 'el beso de Rubiales'. El expresidente tuvo un comportamiento que como escribí semanas atrás 'no es Marca España', pero no puede quedarse todo en eso.

Las niñas ya ven como una opción decir que 'de mayores' quieren ser futbolistas. Aquellas que muchas veces tuvieron que escuchar que nunca llegarían a nada, hoy soy campeonas del mundo.

Pero ser futbolista es una pasión y una profesión. Y en la vida de estas mujeres pasan cosas. Por eso quiero aprovechar este sábado para recordarles esta historia de superación de Virginia, la jugadora del Villareal que tras recuperarse de su cáncer, sigue con sus mismas ilusiones y las mismas ganas de cosechar triunfos que antes de conocer su diagnóstico.

Son esas historias personales que estremecen el alma y que ponen el acento en lo importante: en la actitud, en las fuerzas y, sobre todo, en la salud.

María José García-Pelayo

María José García-Pelayo Lina Smith

Nada es perfecto y en el mundo de las grandes responsabilidades, los aplausos duran veinte segundos.

Esta semana estábamos de celebración porque, por primera vez en España, dos alcaldesas ocupan la presidencia y la vicepresidencia de la Federación Española de Municipios y Provincias, pero poco duró el festejo para la líder de los ediles españoles.

Se barajaban varias opciones, y es que Valencia y Zaragoza tienen dos alcaldesas que darán mucho que hablar. Apunten los nombres de María José Catalá y Natalia Chueca porque vienen con mucha fuerza.

La vicepresidenta es Gemma Igual, una de las omnipresentes en la FEMM desde que llegó a la alcaldía en 2016 y la presidencia la ocupa María José García-Pelayo, una mujer de la que tenía escasas referencias.

Su nombramiento la ha hecho saltar al ámbito nacional y cuando todavía estaba en la resaca de la noticia se encontró con una tragedia, con el grave atentado del estudiante de Jerez contra sus compañeros y profesores, que convirtió a la ciudad en el foco de la atención de España y del horror que nos conmueve a todos.

Agridulce es la vida y la tragedia salpica de sangre y borra cualquier percepción de éxito. Lo malo nubla lo bueno y las víctimas son la preocupación máxima de quien asumía su nueva responsabilidad entre vítores y aplausos.

Mucha fuerza y mucho ánimo para las víctimas y para todos aquellos que sufren las consecuencias de esta agresión.

Piensen también en María José, la alcaldesa.

Dianne Feinstein

Dianne Feinstein Lina Smith

Este viernes ha fallecido una de las grandes pioneras en Estados Unidos. El mero hecho de que con 90 años tomara la decisión de retirarse en febrero y el tiempo que ha estado en el Senado de los Estados Unidos, ya hacen que podamos incluirla en el pódium de las precursoras americanas junto a

Más allá de eso, de su incansable lucha por el control de las armas en su país que tuvo como fruto la prohibición de las más peligrosas, las de asalto, Dianne ha sido conocida y reconocida por sus intentos de pactos y consensos.

Desde su posición claramente demócrata ha tendido puentes durante años para procurar el acercamiento con los republicanos.

La actitud conciliadora se lleva de lo macro a lo micro, a lo íntimo. Todos nuestros lectores tienen en mente aquella famosa reunión que sirvió para limar asperezas entre Obama y Hillary Clinton, tras su reñida competición por el trono de su partido.

La senadora Feinstein fue artífice y anfitriona. El resultado no pudo ser mejor. De rivales a compañeros.

Ojalá el día que partamos en ese viaje que ella ha iniciado puedan recordarnos así. Hay que elegir las batallas en la vida y las del control de las armas y las de resolver conflictos entre quienes están alejados me parecen de las más loables.

Que su legado empape la tierra ahora que tanta falta nos hace…

Sigue los temas que te interesan