Polémica en Francia: la secretaria de Estado Marlène Schiappa posa para 'Playboy'

Marlène Schiappa (1982), secretaria de Estado de Economía Social y Solidaria en Francia, aparecerá en la portada de la edición francesa Playboy, la emblemática revista erótica.

Se convierte así en la primera política francesa que aparece en la portada de la publicación. En el interior estará disponible una extensa entrevista de 12 páginas en la que habla de temas como la libertad de las mujeres, la violencia machista y el feminismo, así como de ecología, cambio climático e incluso de literatura.

La edición saldrá a la luz el próximo 8 de abril y, el medio francés Paris Match, que ya ha podido acceder a la entrevista y a las fotografías, ha definido el trabajo fotográfico como "antología" y explica que "posan diferentes posturas y con diversos atuendos azules, blancos o rojos", precisamente los colores de la bandera francesa.

Respecto al texto, ha adelantado que en la entrevista, la ministra da su visión de la mujer y de su libertad y, comparándose con la actriz Pamela Anderson, opina que aparecen esos medios es un acto de emancipación.

En Francia hoy se habla solo de PlayBoy. La Secretaria de Estado de "Economía Social y Solidaria" aparece en portada y en gran reportaje entrevista.

Vestida.

Pero tanto Gobierno como oposición están indignados.

Marlène Schiappa tiene las horas contadas.

A favor y en contra

Las reacciones de todos los colores no han tardado en llegar. Como adelanta ABC, la primera ministra francesa, Élisabeth Borne, ha reprochado a la secretaria de Estado que "no es adecuada" su aparición en la revista. Para Borne, no era adecuada en el actual periodo de contestación por la aprobación de la polémica reforma de las pensiones.

Como ha informado la cadena BFM TV, varios pesos pesados de la política francesa, incluyendo personalidades de su propio partido, La República en Marcha, que lidera el presidente Emmanuel Macron, han dicho que "es desgarrador" o "pensábamos que era el Día de los Inocentes".

Marlène Schiappa dans Playboy: la majorité embarrassée

Manon Aubry, del partido de izquierdas La Francia Insumisa, apuntó que la portada es una doble provocación y dijo a Paris Match que se trata de una provocación feminista: "Por dar una entrevista para hablar de feminismo en un medio que ha transmitido clichés machistas y una provocación a nivel social, en plena movilización por las pensiones".

Sin embargo, voces como la Gérald Darmanin, ministro del Interior, han defendido a Schiappa: "No me haréis decir nada malo de Marlène Schiappa (...). Ser una mujer liberada no es nada fácil".

La propia secretaria de Estado puso un tuit en que decía que defender el derecho de las mujeres a disponer de su cuerpo está en todas partes y en todo momento: "En Francia, las mujeres somos libres. Con todo respeto a los reincidentes y a los hipócritas".

Exsecretaria de Estado de Igualdad

Défendre le droit des femmes à disposer de leurs corps, c'est partout et tout le temps. En France, les femmes sont libres. N'en déplaise aux rétrogrades et aux hypocrites.
#Playboy — 🇫🇷 MarleneSchiappa

La política francesa, que se ha convertido en la protagonista de la polémica, está licenciada en Comunicación por la Universidad de Grenoble y se empezó a interesar por la política a muy temprana edad. En 2001, a los 19 años, concurrió a las elecciones municipales de París.

En 2014 fue elegida concejala en Le Mans y dos años después salta a la política nacional. En 2016 formó brevemente parte del gabinete de la ministra de Igualdad y al año siguiente se convierte en una de los cien delegados territorial es de Macron, empezando a formar parte de su equipo de confianza.

El 17 de mayo de 2017 se convirtió en secretaria de Estado de Igualdad con el primer Gobierno de Édouard Philippe, bajo la presidencia de Emmanuel Macron. Durante su mandado consiguió sacar adelante la ley conocida como 'Ley Schiappa', que lucha contra el acoso callejero, eleva la edad del consentimiento sexual y alarga los periodos de prescripción para crímenes sexuales.

Tres años después, en julio de 2020, ocupa un nuevo cargo, ministra delegada para la Ciudadanía, bajo la tutela del ministro del Interior, Gérald Darmanin, hasta el final del primer mandato de Macron.

Su cargo actual de secretaria de Estado encargada de la Economía Social y Solidaria y de la Vida Asociativa, lo ocupa desde el 4 de julio de 2022, con el nuevo gobierno de la primera ministra, Élisabeth Borne.

