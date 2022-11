Camille Marilia Vasquez es ahora mismo la abogada más buscada de todo EEUU. Es lo que los medios estadounidenses bautizan como una abogada estrella, sobre todo después de que fuera la pieza clave para que Johnny Depp saliera vencedor de uno de los juicios más mediáticos de los últimos años: el que le enfrentó a su expareja Amber Heard.

Vasquez habla en exclusiva para MagasIN desde California de lo que supone ser mujer, latina y joven en el impenetrable mundo de la abogacía y sobre todo, cómo le ha cambiado la vida con este juicio. Lo hace a través de correo electrónico, pero sus respuestas reflejan sus características más destacadas como profesional y como persona: es precisa, inteligente, amable y trabaja sin perdón.

De hecho, su cara a cara en el tribunal con Amber Heard se convirtió en un vídeo viral que pasó de móvil a móvil por todos los bufetes de EEUU y Reino Unido como el "contrainterrogatorio perfecto".

¿Sabe que tiene una entrada en la Wikipedia?

Sí, sé que ahora tengo una página de Wikipedia. Toda esta experiencia ha sido surrealista y, la mayor parte del tiempo, extremadamente gratificante.

Ha llevado muchos litigios por difamación, ¿cuánto daño puede hacer la difamación a una persona?

Una de las áreas de la ley en la que me concentro es la difamación, pero no es el enfoque principal. En cambio, mi práctica se centra en la gestión de marcas, reputación y litigios comerciales generales. Cuando una persona es difamada, puede ser devastador para todos los aspectos de su vida, carrera y reputación.

Johnny Depp y Amber Heard durante su juicio. Gtres

¿Cómo llegó a especializarse en estos casos?

Realmente creo que nací para ser abogada defensora. Trabajar en casos de difamación encajaba de forma natural con mi personalidad e intereses.

¿Se desprecia, a veces, los daños que provocan los bulos, fake news o difamaciones?

Sí, por supuesto. Como mencioné anteriormente, la difamación es traumática y devastadora. Lo más importante que tenemos es nuestro nombre.

También es experta en crisis de comunicación, ¿cuál es la mayor crisis a la que se ha enfrentado?

Todas las crisis de mis clientes se convierten en mis crisis. Es muy difícil identificar la más significativa que he tenido, pero diría que cuanto más alto es el perfil del cliente, más grande parece ser la crisis. Cuando se trata de litigios de alto riesgo o gestión de crisis, la audiencia y el mensaje deben ser primordiales.

"Todas las crisis de comunicación de mis clientes se convierten en mis crisis"

Admiradora de Amal Clooney, destaca de ella la inspiración que le provoca su trabajo en derechos humanos. "Es elocuente, articulada y se preocupa profundamente por sus clientes. La admiro mucho a ella y al trabajo que hace".

Si le preguntamos quién le ha influido más en su desarrollo profesional, Camille Vasquez destaca un hecho que fue clave en la Justicia de EEUU en los últimos años y en su vida: el trabajo de Robert Shapiro como abogado de OJ Simpson. "Ha sido mi mentor. En la Facultad de Derecho tuve el privilegio de trabajar con Bob en su último caso de asesinato".

Y recuerda, como si fuera ayer, a la niña de 12 años que se empapó de todo el trabajo del "Dream Team", como se llamó al grupo de abogados que, capitaneados por Shapiro, defendieron a OJ Simpson de la acusación de asesinato de su esposa. "La defensa de Simpson fue increíble, digna de ver".

Camille Vasquez y Johnny Depp durante el juicio por difamación. Kevin Lamarque Efe

Latina, mujer y joven… ¿Qué es lo que más ha pesado para despegar su carrera?

Estoy muy orgullosa de ser latina, mujer y joven. Entiendo que algunas personas pueden ver cualquiera de estos factores como una desventaja, yo no. Como he dicho antes, me encanta que me subestimen.

Es una mezcla de cubana y colombiana, ¿qué tiene de su padre y qué tiene de su madre?

Mi padre es muy inteligente y un líder. Mi madre es la persona más amable que conozco. Espero ser la mitad de inteligente y amable que mis padres.

Cuando no está de viaje, su día siempre empieza con una caminata por la playa de casi cinco kilómetros con un capuchino, su bebida favorita, para despertar el día. Su trabajo empieza incluso antes de llegar a la oficina, puesto que en el coche, mientras conduce, disfruta intercalando música con las llamadas que llegan a su móvil, su mayor arma secreta.

"En el trabajo, paso gran parte del día al teléfono y enviando correos electrónicos".

Al hablar de su familia, le sale la vibración latina que mueve su corazón. "Tengo una familia relativamente pequeña". Y enumera: sus padres, que viven cerca, su hermana y su sobrina Esme, el amor de su vida, una abuela paterna, una tía y su familia, una tía abuela… "Nos reunimos para todas las ocasiones especiales, incluidos cumpleaños y días festivos". Y aunque no lo cuenta específicamente, seguro que los Vasquez también se juntaron para celebrar la victoria de Camille en el juicio de Johnny Depp.

La han llamado "una celebridad del día a la noche" por el juicio de Depp, ¿qué es lo más difícil de esos juicios tan mediáticos?

Perder un poco el anonimato ha sido un ajuste. Sin embargo, me estoy enfocando en todas las increíbles oportunidades que ahora tengo y estoy muy agradecida de poder ser un modelo a seguir para que otras mujeres jóvenes sigan una carrera en leyes.

Camille Vasquez, la abogada que defendió a Johnny Depp. E. E.

¿No sintió vértigo al asumir la defensa de Depp?

No, en absoluto. Fue un privilegio y un honor poder formar parte de un equipo de fantásticos abogados que lo ayudaron a recuperar su buen nombre.

Algunos sectores criticaron que siendo mujer asumiera esa defensa, ¿cómo se sintió usted con las críticas?

Me parecen extrañas. No entiendo qué tiene que ver mi género con mi trabajo y los casos en los que elijo trabajar. Este juicio estableció que la violencia doméstica no tiene género. En este caso, las pruebas y el veredicto hablan por sí solos.

"Este juicio estableció que la violencia doméstica no tiene género. Las pruebas y el veredicto hablan por sí solos"

También la han llamado "la reina del contrainterrogatorio", ¿qué facultades tiene que tener una abogada para ser buena en ese momento?

Para ser un contrainterrogador efectivo, un abogado debe participar en lo que yo llamo escucha activa. El contrainterrogatorio es un baile: el abogado tiene que reaccionar a las respuestas y ser capaz de girar en el acto.

Para hacerlo con gracia, el abogado tiene que escuchar cada palabra que dice el testigo y puede usar las propias palabras del testigo en su contra. Al final del interrogatorio querrá que el jurado escuche más sus preguntas que las respuestas de los testigos.

¿Dónde aprendió a rebatir así? [Si fuera en mi caso, mi madre diría que discutiendo con ella siendo adolescente]

Mi madre podría decir lo mismo de mí, pero diría que siempre he sido extremadamente apasionada y expresiva. Cuentan una historia de cuando era niña, con cuatro o cinco años, y estaba muy molesta por algo y discutía con mis padres en español. Había hablantes de inglés cerca y les dijeron a mis padres "parece ser extremadamente apasionada con lo que dice".

¿Qué o a quién no defendería nunca?

No defendería a alguien acusado de lastimar a los niños. Para mí, no hay peor crimen.

Ha sido ascendida en su bufete tras el juicio y muchos ya la ven como un referente para muchas chicas jóvenes…

Es un gran honor ser un modelo a seguir para los jóvenes que desean seguir una carrera legal. Creo que un gran privilegio conlleva una gran responsabilidad. Me tomo mi papel muy en serio y espero retribuir a tantos jóvenes como sea posible.

¿Cuáles son sus metas ahora?

Me gustaría seguir haciendo un buen trabajo y abogando por aquellos que no tienen voz. También me gustaría ayudar a que el sistema legal de este país sea más accesible para todas las personas. Nuestro sistema está reservado para los ricos y los altamente educados y, sin embargo, las personas lo necesitan durante los peores momentos de sus vidas. Tenemos que hacerlo mejor y hacer que nuestro sistema de justicia sea más accesible, justo y menos complejo.

Un día como hoy, Camille Vasquez habrá abierto la puerta de su casa para recibir el pedido del supermercado. "No me gusta ir al supermercado". Y habrá empezado a cocinar. Es uno de sus placeres, pero sobre todo cuando lo comparte con amigos y familia. "Me resulta muy relajante cocinar algo delicioso y nutritivo".

Una última pregunta: ¿tiene alguna manía antes de entrar en un juicio o mientras lo prepara?

Hago muchas respiraciones profundas y escucho música edificante. Todos los días antes del juicio, cuando nos llevaban del hotel al palacio de justicia, todos juntos como equipo, escuchábamos música Motown. Una de las canciones que se convirtió en nuestra canción de la buena suerte fue la de Apóyate en mí de Bill Withers. Todavía me emociona pensar en esos viajes en coche.

