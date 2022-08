Vacaciones en Cuba, entre el lujo y la miseria: todo lo que debes saber si quieres evitarte sorpresas

Aprovechar las vacaciones para viajar y conocer Cuba es, sin duda, una experiencia única e inolvidable. Un país de contrastes en el que encontrar resorts de cinco estrellas, pero también casas a punto de caerse y restaurantes sin agua.

La isla, en la que los cubanos viven bajo un régimen comunista, tiene playas de arena blanca como el azúcar y está cubierta de campos de tabaco, que tienen un papel clave en la producción de los reconocidos puros.

Es posible disfrutar del país de dos maneras. Una de ellas es aprovechando sus lujosos hoteles, recorriendo las ciudades en clásicos descapotables de los años cincuenta y dándose un refrescante baño en piscinas infinitas. Otra, es mezclarse con su gente y conocer desde dentro la cultura cubana, siempre al ritmo de una salsa.

Atardecer en La Habana (Cuba). istock

Y es que La Habana, que recientemente ha cumplido 500 años, ofrece estas dos caras. Mientras, Varadero se reduce al lujo que puede permitirse el país. De hecho, los cubanos señalan que "Varadero no es Cuba" y que las mejores playas se encuentran en los cayos, aunque su acceso es más complicado desde que se cancelasen los vuelos internos desde la pandemia.

Si te gustaría conocer Cuba y estás pensando viajar a la isla, te contamos todo lo que necesitas saber para evitarte sorpresas y posibles problemas:

Documentación necesaria

Para entrar en Cuba es necesario un visado que se puede solicitar digitalmente y cuesta unos 40 euros. Si estas en Madrid en una mañana lo recibirás en tu domicilio. También es requisito obligatorio, además de tener el pasaporte en vigor, contar con un seguro de viaje y rellenar el formulario de viaje DVIAJEROS.

Además, de manera aleatoria es posible que te sometan a una PCR a tu llegada. En cualquier caso, es muy recomendable viajar con el pasaporte Covid en vigor.

¿Dónde me quedo?

Si viajas a La Habana las opciones son variadas. Puedes quedarte en la casa de una familia cubana, en un hostal o en un hotel de distintas categorías. En Varadero, aunque se pueden encontrar varias ofertas, predominan los hoteles de cuatro y cinco estrellas con todo incluido.

Personalmente, tras mi experiencia en la isla, recomiendo que si viajas a La Habana y eres una persona con ganas de conocer la auténtica Cuba y renunciar a algunas comodidades, lo mejor es quedarse en una casa. De esta manera, tendrás una habitación con baño y convivirás con una familia que te recomendará lugares para comer o visitar e incluso te podrá enseñar la ciudad.

Si te decantas por el lujo, los mejores hoteles están en el barrio de Miramar, más alejado de La Habana Vieja, donde se encuentran los principales lugares turísticos y, en mi opinión, el auténtico encanto de la ciudad.

Otra opción es alojarse en el histórico Hotel Nacional de Cuba, ubicado en el Vedado, frente al malecón. Es complicado reservar desde España, yo lo hice una vez en la isla.

Hotel Nacional de Cuba (La Habana). istock

Se trata de un hotel en el que se han hospedado centenares de celebridades, como Wiston Churchill, Frank Sinatra o Walt Disney. Constituye un símbolo de historia, cultura y cubanía. Además, los cañones que integraron la antigua Batería de Santa Clara y que hoy se exhiben en el jardín fueron declarados Patrimonio de la Humanidad.

En Varadero, la mejor opción es un todo incluido. Es un lugar para disfrutar de la playa y relajarse donde no es fácil moverse andando, por lo que esta es la opción más cómoda. Además, tienes la posibilidad de elegir un hotel con actividades para niños o, por el contrario, que no los admita.

¿Cómo cambio el dinero?

Este es un tema fundamental que debes aclarar antes de tu viaje y puede ser algo confuso.

Actualmente, en Cuba se manejan tres monedas: euros, dólares y pesos cubanos (o moneda nacional). El cambio oficial es de 1 euro igual a 24 pesos cubanos. Sin embargo, en la calle y los precios que encontrarás en restaurantes y otro tipo de servicios es de 1 euro igual a 100 pesos cubanos.

Por ello, te recomiendo que no cambies antes de llegar a la isla. Encontrarás muchas personas que te ofrecen cambio, nunca aceptes un cambio por menos de 80 (te lo recordarán varias veces durante tu estancia).

Si te quedas en una casa, confía en la familia, además les ayudarás. También puedes cambiar en un restaurante y comprobar pagando allí que el cambio no es falso. Encontrarás lugares en los que aceptan el pago en euros y las vueltas las dan en pesos, también puedes aprovechar para conseguir pesos en estos momentos.

Por mi experiencia, lo más recomendable es contar con dos de las tres monedas en todo momento porque hay lugares en los que solo admiten pesos cubanos y otros en los que solo admiten euros o dólares.

¿Qué como y dónde?

Las opciones en Varadero son bastante reducidas, en los todo incluido los restaurantes suelen ser bufé, por lo que tendrás que adaptarte. Recuerda que es un país con recursos limitados, así que no seas demasiado exigente. Si tienes la oportunidad de comer en un rancho o hacienda, no te la pierdas.

Calle de La Habana Vieja en la que se encuentra el conocido bar La Bodeguita Del Medio.

En La Habana las opciones se multiplican. Puedes optar por ir a los lugares más icónicos como La Bodeguita Del Medio, Buena Vista Social Club, La Floridita o La Guarida. Personalmente, recomiendo cenar en La Guarida, donde el precio es similar al de Madrid, tomar un mojito en La Bodeguita y un daiquiri en La Floridita.

Buena Vista incluye un espectáculo, el precio es de 60 euros por persona. Es muy habitual que los cubanos traten de llevarte. Me explicaron allí que es porque a cambio de llevar a un turista les dan un ticket intercambiable por comida (recuerda que allí funcionan con cartillas de racionamiento).

Ahora bien, si quieres algo más tradicional opta por los paladares. Se trata de casas convertidas en restaurantes que ofrecen platos típicos cubanos a unos precios muy razonables. ¡Te lo recomendarán en la calle! Mi favorito es el Café Cuatro Lunas.

¿Y qué debes pedir? No te puedes perder un plato de langosta. También recomiendan la ropa vieja y el arroz gris (con frijoles), que no faltará de acompañamiento en ninguna comida. Además, aprovecha para pedir una botella grande de agua, recuerda que no hay súper mercados como en España y será necesaria para hidratarte durante el día.

Recuerda que el país es conocido por su producción de ron, así que no dejes de probar un Habana Club, solo o en alguno de sus conocidos cócteles como el mojito, el daiquiri o la piña colada.

Qué visitar en La Habana

El mayor atractivo turístico de la capital se encuentra en La Habana Vieja. Pasear por sus calles, siempre vivas, es tarea imprescindible. Recorrer las afueras del capitolio, el paseo frente al malecón y la calle Obispo es casi obligatorio, además hay un mercadillo muy recomendable.

Si dispones de menos tiempo, puedes conocer la ciudad con un tour en coche de caballos (alrededor de cincuenta euros por dos horas y media) o en un descapotable clásico de los años 50 (alrededor de cien euros por una hora).

La ciudad alberga importantes museos como el de la Revolución, el Nacional de Bellas Artes o el del Ron. Ahora bien, si viajas en fechas próximas, debes saber que la mayoría de ellos están cerrados por restauración.

Tampoco puede faltar una visita a la Plaza de la Revolución, frente al Ministerio del Interior de Cuba, en la que se han dado los discursos más importantes de la isla. Se encuentra más retirada, entre Cayo Hueso y el Vedado, en el interior de la capital. En las fachadas que la rodean se pueden ver las imágenes del Che Guevara y Camilo Cienfuegos.

Plaza de la Revolución de La Habana.

Aprovechando el paseo por la zona, se pueden visitar varios parques y la necrópolis de Cristóbal Colón.

Planes para disfrutar de Varadero

El plan en Varadero es diferente. De hecho, los propios cubanos no dejan de repetir en la capital que no es Cuba.

Sin duda, el plan principal es disfrutar de las playas caribeñas. Allí podrás relajarte en la arena (¡no olvides echarte quema!), bañarte en el mar, practicar actividades acuáticas y disfrutar de impresionantes puestas de sol.

En los propios hoteles es posible reservar distintas actividades como pesca, buceo o excursiones. También puedes hacerlo antes a través agencias internacionales o mediante uno de los tres operadores cubanos (Havanatur, Gaviota o Cubatur). En mi caso, las planifiqué a través de una operadora internacional desde España.

Una de las actividades que más gusta a los turistas es la visita al delfinario, donde es posible bañarse y hacerse una foto con dos delfines. Otras es el snorkel, mi sitio preferido es en playa coral, a unos 20 minutos del centro de Varadero.

Un grupo de turistas en un catamarán. istock

También es posible visitar algunos de los cayos que se encuentran próximos a la pequeña península. Podrás ir en grupo, en un catamarán, donde no faltará música para animar el trayecto.

Visitar un rancho, rodeado de colinas verdes, llenas de vegetación, es una buena alternativa para los amantes de la naturaleza. ¡No dejarás de ver caballos y vacas!

Por último, puedes conocer el valle Yumurí en jeep y llegar así a un pequeño río que puedes conocer conduciendo una pequeña lancha. ¡Divertidísimo!

Que no te sorprenda...

Hay ciertas cosas que conviene que sepas antes de tu viaje para que no te pillen por sorpresa y evitar, de este modo, posibles problemas.

Si te escuchan hablar español es muy probable que comiencen a hablar contigo preguntándote de qué parte de España eres. La mayoría de ellos no ha podido salir nunca del país y es la forma que tienen de conocer qué hay más allá.

Es muy probable que te acompañen a un restaurante o bar y te pidan que les invites a un mojito, te costará muy poco y a cambio te ofrecerán información sobre la realidad que viven los cubanos.

Es un país muy seguro. En distintas conversaciones me subrayaron que "las mujeres pueden caminar por las calles poco iluminadas después de salir de fiesta y estar seguras de que no les va a ocurrir nada" y que "si somos dos millones en La Habana, un millón son policías". Además, protegen mucho a los turistas.

Verás anunciados cortes de luz. No te preocupes, no te afectarán. Los cortes de luz que se producen en la capital cubana se realizan a plena luz del día. Puedes ver que algunos establecimientos, como los lugares en los que adquirir una tarjeta de teléfono, cambien sus horarios. En mi caso, ni siquiera me di cuenta hasta que lo leí en la prensa.

Es complicado conseguir WIFI, salvo que estés en un hotel cinco estrellas es casi imposible. Por ello, recomiendo comprar una tarjeta desde España. Si lo haces con tiempo, puedes recogerla en el propio aeropuerto cuando aterrices. Si no, podrás recogerla en cualquier establecimiento de Etecsa, la única operadora del país.

No olvides que en Cuba el acceso a determinados productos es limitado así que incluye en tu maleta todo lo que puedas necesitar: ropa, medicamentos y productos de higiene personal.

Si quieres comprar ron y/o puros para llevarlos a España, no lo hagas en la calle. Aunque ofrezcan precios más competitivos no cuentan con autorización para que salgan del país.

Podrás sentirte discriminada por ser mujer. Tuve varias experiencias en la capital algo incómodas y es que solo se dirigían a mi acompañante (hombre) a la hora de explicarnos algo, ofrecernos un restaurante o una visita guiada. Creí que podía ser un pensamiento egocéntrico, pero en Varadero pude escuchar a otra mujer con la misma queja.

La música te acompañará a todas partes y siempre habrá gente en la calle. La vida que tiene Cuba es única. A todas horas encontrarás a niños practicando algún deporte, a jóvenes escuchando música y a hombres y mujeres conversando en los portales y las aceras. Y, si suena una salsa, todos se pondrán a bailar.

