Qué debes tener en cuenta para reformar tu cocina: la experta responde

Las cocinas haute couture, firmadas por la arquitecta Debla Illana, son un claro ejemplo de que la pieza más sostenible de la vivienda es aquella que te acompaña toda la vida.

"Hemos desarrollado un diseño industrial en línea con nuestra forma de trabajo y con los materiales que utilizamos. No es como cuando alguien se compra un coche y no tiene nada que decir en su desarrollo. Tan sólo se compra éste o aquél", asegura.

Y continúa: "En este caso, las cocinas se personalizan, y hay un proceso final de adaptación al usuario. Es como la alta costura. No se prueba este modelo o este otro para ver cuál te queda mejor, sino que se hace una una pieza para cada usuario, adaptada a sus necesidades y a su vivienda", asegura la socia y fundadora de Artificio.

¿Cuándo decidiste poner en marcha la compañía?

Acabamos de finalizar la carrera de Arquitectura y era un momento de mucha incertidumbre en España, el año 92, el de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Un momento convulso y con una grave crisis encima, en todos los sentidos.

No había nada que hacer, no había concursos, ni obra pública, que para los arquitectos es un factor importante. Lo que había eran proyectos privados, fundamentalmente de rehabilitación. Y es en esa forma de entender la intervención en la cocina, en la que no puedes modificar los huecos, sino entender cómo se habilita ese espacio, donde vimos nuestro futuro.

La vivienda mínima había 'jibarizado' la idea de palacio. Nuestro ejercicio principal fue la dignificación de la cocina, que en el siglo anterior también se había perdido, y desvincularla del contenedor arquitectónico. Igual que pones un sofá, una cama o una mesa, puedes poner una pieza para cocinar.

En vez de tener espacios muertos en los que solamente estás en un momento muy concreto, la idea era utilizar todo el espacio de otra forma, usando una pieza u otra todo el rato. Para eso, necesitábamos entender la cocina de otra manera. Se elegía la puerta de este color o con este acabado, que en muchos sitios sigue siendo así. Pero no hay una reflexión acerca de cómo tienen que ser las piezas.

Nuestra idea es que las cocinas perduren y se convierta en un clásico dentro de la vivienda. Son esas piezas que quieres conservar porque no necesitas una nueva. Es como la butaca que tienes en casa de los años 60 mejor que las que pueda haber ahora en la tienda. Las cocinas tienen esa concepción de atemporalidad.

Debla Illana.

¿Ha evolucionado el concepto de vivienda y de cocina?

En realidad no, el concepto es de hace casi un siglo. No hemos evolucionado mucho respecto al concepto de la vivienda moderna. En el terreno de la arquitectura no se ha producido un avance hacia una mayor modernidad. Esta forma de vivir se desarrolló hace mucho y no se conoce otra manera de hacer.

Para alguien que se plante reformar su cocina, ¿qué hay que tener en cuenta?

Lo primero que hay que pensar es cómo quieres usar la casa. No son preguntas que tengan que ver con colores, materiales o con el gusto personal. Lo más importante es la forma real en la que quieres utilizarla, y eso va a marcar el diseño de ese espacio. Realmente la primera pregunta es: ¿quiénes habitan esa casa?

Luego es verdad que hay unas características que son homogéneas. Cuando antes te decía que no es como comprar un coche, en realidad, nosotros también lo planteamos en cierta manera como un coche. En el sentido de que tienes el coche compacto para la ciudad, grande para la carretera y otra opción, sería el todoterreno para el campo.

No es lo mismo una cocina para alguien que le gusta cocinar porque tiene invitados habitualmente, que para quien tiene niños o para una pareja.

Y también para abordar el proyecto es imprescindible saber cómo es la casa. A veces alguien quiere una isla, pero su casa no. Hay que saber escuchar al espacio... No sólo el aspecto, sino es cuestión de geometría, de forma, de contenedor.

¿Nos guiamos por las tendencias?

Ya sea por los programas de televisión o por la pandemia, de pronto la gente ha vivido con mucha más intensidad la diferencia de tener una casa que realmente utilizas en toda su capacidad y posibilidades. Da igual el tamaño.

En general, no se valora el trabajo de los arquitectos. La gente cree que con una aplicación es posible diseñar el espacio, pero es mucho más complejo. Es una actividad para la que hay que formarse durante mucho tiempo.

Hay una gran diferencia con un espacio bien pensado, en el que sabes cómo y por dónde entra la luz.

A veces, las personas notan en su cocina un desasosiego y no saben a qué se debe. Pero se debe a que las cosas están dispuestas mal.

Eso se ha visto claramente durante la pandemia, cuando las personas han estado durante mucho tiempo en su casa y se han dado cuenta de las aberraciones que se habían realizado, como cerrar las terrazas para ganar más espacio y convertirlas en un trastero.

¿Cómo son ahora las cocinas?

Ahora se busca tener un espacio de mayor calidad. La cocina se ha convertido en el espacio de más actividad social de la casa, porque ahora el invitado no se queda en el salón y le traen un té.

Incluso colabora en hacer la comida, sobre todo en España, que todo gira en torno a la comida. También el cambio del personal doméstico que ya no vive en las casas. Ahora cocinamos nosotros mismos, pero queremos hacerlo con las mejores condiciones.

La mujer tampoco está en la cocina, sino que todos estamos en el mismo espacio y compartimos las actividades. Obligatoriamente, la cocina tiene que estar integrada en el espacio principal de la vivienda y usar esos metros cuadrados que tenemos de espacio común para cocina, para comer, para descansar o para trabajar en la misma mesa, rentabilizando ese espacio. No hace tanto, la gente tenía más de una cocina y más de un salón.

Otro de los elementos fundamentales para que se haya producido ese cambio, es la mejora sustancial y la independencia de las instalaciones de la cocina, sobre todo las nuevas campanas de extracción de humos, con una mayor potencia y calidad.

¿Qué electrodomésticos tienen cabida?

Es importante contar a largo plazo con unos muebles y electrodomésticos que tienen que soportar agua, grasa, y vapor, que puedan perdurar en el tiempo en las mejores condiciones posibles.

Lo que se está produciendo ahora es una mayor especificidad de los electrodomésticos. Es decir, hay hornos con microondas, envasadores al vacío, batidores... Curiosamente, un montón de aparatos que pertenecían al mundo profesional.

Ahora tenemos una domesticación del mundo profesional y una profesionalización del mundo doméstico. El restaurante se acerca cada vez más al aspecto de tu casa, y en casa disponemos de aparatos a los que les damos un uso excepcional, para aproximarnos a la forma de hacer cocina del mundo profesional.

¿En cuanto a la sostenibilidad?

La clave para que algo se realice es que sea fácil. Por eso potenciamos con diferentes contenedores el reciclado en la cocina. Aunque para nosotros, hay una cosa muy importante en el reciclaje, y es que no hay nada más ecológico que no consumir constantemente cosas nuevas.

Lo ideal es que las cocinas sean resistentes, y aguanten en el tiempo. Cualquier material es muy ecológico si estás 30 años con él y no lo cambias. Buscamos que nuestras cocinas se conviertan en un clásico y nos acompañen toda la vida. Ese es nuestro objetivo.

