Mensajes satíricos para reivindicar la precariedad en este 8-M: "Somos válidas y referentes"

La artista conocida en Instagram como @precariada cuenta con más de 100.000 seguidores que leen y dan likes a ilustraciones en las que aborda, desde el humor, temáticas de salud mental, amor o trabajo.

El dibujo que abre este artículo denuncia, según su autora, "la precariedad laboral, sentimental, mental, identitaria, sexual y de género que nos azota hoy en día". Para luchar contra ello utiliza siempre la ilustración que "puede ser muy poderosa para luchar contra esta precariedad y en la lucha por la igualdad".

¿Por qué eligió el camino de la ilustración?

Siempre he dibujado, desde que era muy pequeña. Se me da mucho mejor explicarme y sintetizar lo que opino a través de trazos porque además de pequeña era muy tímida. Además, siempre he sentido la llamada de todo lo relacionado con el mundo artístico. Me gusta pensar que es el camino que tengo que seguir.

Ilustración. Precariada

¿En qué está trabajando ahora?

Actualmente, sigo trabajando en desarrollar mi estilo de viñeta. Quiero evolucionar un poco y probar cosas nuevas mediante el empleo de técnicas clásicas (tinta china, carboncillo, acuarelas) para ver qué tal funcionan con los mensajes satíricos.

¿Ha encontrado alguna dificultad u obstáculo en su carrera por ser mujer?

Evidentemente, y quien diga que no, miente o siente la férrea mano del patriarcado sobre su cuello. En ocasiones he sentido que mi opinión era menos válida y que la brecha salarial es una realidad. Lo que más duele es que te quieran hacer sentir inferior o que tus compañeros hombres usen en reuniones una idea que acabas decir como si se les acabase de ocurrir a ellos. Incluso que me pidiesen perdón por decir tacos en reuniones. Como si yo no hubiese dicho uno en mi vida.

"Queda mucho camino hasta que las mujeres no alcancen puestos de poder sin que se ponga en duda su valía"

Es un indicativo del machismo que habita en el entorno laboral como consecuencia de la falta de mujeres en ámbitos de poder y de la necesidad que tenemos de estos referentes en todos los sectores.

¿Ha sentido el techo de cristal o dificultad para conciliar vida familiar y profesional?

Actualmente, no tengo hijos y no sé si los tendré, pero sí conozco el caso de mujeres cercanas a mí que han tenido que solicitar una media jornada para cuidar a sus hijos y se han visto expuestas a frenar su ascenso laboral en seco para convertirse en cuidadoras.

En el caso de los hombres, ¿con qué frecuencia ocurre esto? Es frustrante, porque en la mayoría de los casos hay que hacer unos malabares tremendos si quieres tener ambas cosas y el resultado es que al final tienes que acabar renunciando a una. Y, como siempre, el sacrificio somos nosotras mismas.

¿Estima que hemos avanzado en algo en los últimos años?

Se ha avanzado en algunos asuntos, menos mal, pero todavía queda mucho camino hasta que las mujeres no alcancen puestos de poder sin que se ponga en duda su valía si no actúan como hombres (como bien explica Mary Beard en su libro Mujeres y poder), puedan volver a casa sin hacer un puño americano con las llaves o no sientan amenazada su vida por la violencia de género.

"En ocasiones he sentido que mi opinión era menos válida y que la brecha salarial es una realidad"

¿Qué consejos le daría a las mujeres del futuro, a las niñas de hoy?

Que sean ellas mismas, que no tengan miedo de ser quién son y que nunca dejen que nadie las calle o invaliden lo que sienten. Y que busquen referentes para que, si no los encuentran, se conviertan ellas mismas en el referente que les habría gustado encontrar.

¿Qué reivindicará este 8 de marzo?

Le voy a robar el mensaje a Estirando el Chicle, pero este año quiero reivindicar que somos válidas y referentes. Y es importantísimo que las nuevas generaciones crezcan teniendo eso en cuenta, porque es algo que nosotras jamás tuvimos por culpa del patriarcado y cuesta horrores luchar día a día contra ese sentimiento de inferioridad. Ojalá todas crezcan teniendo la confianza en sí mismas de un hombre cis hetero blanco.

