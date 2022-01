Oriini Kaipara, la primera presentadora de 'prime time' de Nueva Zelanda con un tatuaje facial maorí

Noticias relacionadas El gesto más feminista de Jacinda Ardern con los maoríes: nombra a una indígena en Exteriores

La periodista Oriini Kaipara ha hecho historia en la televisión de Nueva Zelanda al convertirse en la primera persona con tatuajes faciales maoríes en presentar las noticias en horario de máxima audiencia. "Es un gran honor. No sé cómo lidiar con las emociones", declaró a CNN después de esa primera aparición que ha dado la vuelta al mundo.

Kaipara, de 38 años, trabaja en el canal nacional Three y es una de las presentadoras permanentes del boletín Newshub Live que se emite a las 16:30 horas. El día de Navidad debutó como presentadora de la edición de las 18:00 horas, que es la que más audiencia tiene. "Estaba realmente eufórica. Estaba sobre la luna", comentó a CNN sobre el momento en que descubrió que cubriría el programa.

El tatuaje que luce en la cara se llama moko kauae y forma parte de la tradición maorí, el pueblo indígena de Nueva Zelanda. Este tipo de tatuajes se hacen en diferentes parte de Polinesia y en sus orígenes marcaban el paso de la niñez a la edad adulta. Además, son enormemente simbólicos y únicos para cada persona, ya que contienen información sobre su ascendencia e historia familiar. Las mujeres se lo hacen en la barbilla y el mentón, mientras que los de los hombres, cuyos tatuajes se conocen como mataora, ocupan gran parte de la cara.

Con la colonización los indígenas empezaron a abandonar esta tradición, en parte por la discriminación que sufrían al llevarlos. Sin embargo, desde los años 90 muchos descendientes de maoríes decidieron recuperar estos símbolos para reivindicar y dar visibilidad a las tradiciones de su pueblo.

En 2017, Kaipara confirmó, gracias al programa de televisión maorí Native Affairs, que tiene esencialmente ADN maorí puro. Así, recibió su moko kauae en 2019, cuando trabajaba en TVNZ, y se convirtió en la primera persona en presentar las noticias llevando un tatuaje facial.

Según la CNN, su decisión de recibirlo fue personal, "para recordarle su poder e identidad como mujer maorí". "Cuando dudo de mí misma y veo mi reflejo en el espejo, no solo me veo a mí. Estoy viendo a mi abuela y mi madre, y mis hijas, y las de ella que vendrán después de mí; así como a todas las otras mujeres y niñas maoríes. Eso me empodera", declaró.

Su aparición en el telediario de máxima audiencia generó muchos comentarios positivos, pero también algunas reacciones negativas. Uno de los motivos, según medios locales, es que Kaipara utiliza a menudo expresiones maoríes como "E haere ake nei" (aún por venir), "Ū tonu mai" (quédate con nosotros) y "Taihoa e haere "(no te vayas todavía), algo que no agrada a todos los espectadores.

En este sentido, la periodista alegó que el idioma maorí es muy importante para ella y su objetivo es alentar a la gente a hablar el idioma que fue "eliminado en la generación de mi abuela". "Todavía no hemos abordado muchos traumas intergeneracionales sobre la colonización y para los maoríes eso es muy, muy pertinente y conmovedor", afirmó.

Más visibilidad

La comunidad maorí representa alrededor del 17% de la población de Nueva Zelanda, según datos publicados en junio de 2021 por el gobierno del país, y aún hoy el hecho de llevar sus moko puede provocar que sean discriminados. Por ejemplo, hasta 2019 la compañía Air New Zeland no admitía trabajadores con este tipo de tatuajes.

Sin embargo, en los últimos años han ganado visibilidad y tienen referentes en puestos de poder, como es el caso de Nanaia Mahuta. En 2016 fue la primera parlamentaria en llevar un moko kauae y en noviembre de 2020 rompió otra barrera al ser nombrada ministra de Exteriores, siendo la primera maorí en lograrlo.

Por esa razón, Kaipara ve su trabajo en la televisión nacional como una señal de que los tiempos están cambiando y espera que las jóvenes maoríes se inspiren con su historia. "Durante mucho tiempo, nuestra gente, nuestros antepasados, nuestra tipuna (los ancestros) y nosotros ahora, hemos trabajado para llegar a donde estamos. Como mujer joven, como joven maorí, lo que haces hoy influye y afecta lo que sucederá mañana. Así que todo lo que pido es que vean la belleza de ser maorí, lo acepten y reconozcan y hagan lo que puedan para ser el cambio positivo".

