El 9% de desarrolladoras son mujeres, ¿cómo evitar los sesgos de género en la Inteligencia Artificial?

Visibilizar referentes femeninos en el sector de la tecnología, incentivar a las niñas a formarse en estas carreras y romper con los estereotipos en la educación y en la empresa, son solo algunas de las soluciones para combatir la falta de programadoras y las consecuencias de los sesgos de género en la Inteligencia Artificial (lA).

Con este objetivo, la red de mujeres profesionales y emprendedoras de habla hispana Womenalia, con la colaboración de Everis, Clarity AI y Mática Partners, ha organizado la jornada #EllasPrograman: Mujeres, programación y sesgos inconscientes, en la que se han analizado las causas de los sesgos de género en el sector tecnológico.

El último informe de Datos y Cifras del Sistema Universitario Español cristaliza esta situación: el porcentaje de mujeres graduadas en Informática en el curso 2018-2019 no llegó ni al 10% del total.

España no es una excepción y así lo manifiesta el estudio de la UNESCO Descifrar el código, que advierte de que en el ámbito internacional solo el 35% de las personas que estudian carreras STEM (siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en la educación superior son mujeres y de esas, únicamente el 3% se matriculan en tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Y en el ámbito de la programación las cifras tampoco son alentadoras. Tan solo el 11% de los desarrolladores a nivel mundial son mujeres y, en España, la cifra cae hasta un 9,3%, según el estudio Java, web, mobile and PHP salary survey elaborado por la consultora Pearson.

#EllasPrograman

Datos tan pesimistas como estos han alentado a Womenalia, con la colaboración de Everis, Clarity AI y Mática Partners, a poner en marcha #EllasPrograman: Mujeres, programación y sesgos inconscientes, una jornada de debate y reflexión para estudiar las causas de esta aguda falta de programadoras, así como sus consecuencias y posibles soluciones.

El evento ha tenido lugar en el marco del aniversario del nacimiento de la matemática británica Ada Lovelace, considerada la primera mujer programadora de la historia y creadora del primer algoritmo en 1843.

La cita se ha situado en el campus de la escuela de tecnología Ironhack Madrid y ha reunido a grandes especialistas en la materia como la ingeniera de Clarity IA Silvia Cobo, la experta en Data Science, Nohemy Veiga, y la presidenta y co-fundadora de OdiseIA, Idoia Salazar.

Más programadoras, menos estereotipos

"La cuarta revolución industrial está en pleno auge, y con ella una creciente demanda de perfiles tecnológicos, que aumenta velozmente, y que los expertos estiman que generará cerca de dos millones de nuevos empleos en sectores como la ingeniería y la computación. Pero lamentablemente se observa también que las mujeres estamos desaprovechando esta gran oportunidad", ha expuesto la Directora General de Womenalia, Lucila Ballarino, para abrir #EllasPrograman.

En su discurso inaugural, Ballarino también ha culpado a las barreras "relacionadas con estereotipos o sesgos" por la ausencia de mujeres en tecnología, que, para ella, es "una realidad que debemos modificar para el presente y el futuro de la sociedad".

Igualmente, Ballarino ha remarcado la necesidad de contar con más mujeres programadoras en todo el sector tecnológico, pero sobre todo en el desarrollo de algoritmos.

"Necesitamos voces femeninas en este desarrollo. Nos vienen a la cabeza muchos hombres referentes y grandes mentes (masculinas) detrás de las innovaciones tecnológicas y, justamente, una de las causas de que solo un 13% de mujeres estudien carreras STEM es la falta de mujeres referentes», ha subrayado.

Mitificación, machismo y requisitos inalcanzables

Para analizar los desequilibrios en el mercado, #EllasPrograman ha organizado la mesa redonda Mujeres en Programación: la situación del presente y futuro, con la participación de la ingeniera de Clarity IA Silvia Cobo, el fundador y el responsable de Matica Partners, Juan Ramón González, bajo la moderación de la profesora de análisis de datos Amanda Gálvez.

"Hay una mitificación de la carrera que te dice que tienes que ser un genio para hacerla. Una vez que te animas y estudias, hay problemas de machismo con los profesores. En el mundo laboral, las mujeres no optamos a las plazas si no cumplimos el 100% en los requisitos. Ya entradas en el mercado laboral, te encuentras con quienes te aceptan y quienes no. Hay compañeros que te protegen tanto que no te dejan seguir adelante", ha denunciado Cobo, que aboga por una visibilización de referentes femeninos para subsanar esta situación.

Por su parte, González ha denunciado un problema de captación de talento "cuyo origen parte de las aulas, donde apenas consigues mujeres que estudien esta carrera", según ha expresado.

"Cuando se hace una política de inclusión tiene que estar muy metida en el ADN de la empresa. Si primas el talento por encima de todo, esa igualdad va subiendo de nivel. No solo en puestos de programadoras sino en puestos de jefaturas, de decisión", ha sentenciado.

Una programación libre de sesgos

Otra de las expertas citadas en #EllasPrograman ha sido la científica y "codificadora de corazón" Nohemy Veiga.

"La programación te da control y te hace libre", ha expuesto la Lead Data Scientist en el Centro de Excelencia de Inteligencia Artificial de NTT Data de Everis, quien en su intervención ha explicado las fases del Machine Learning, una rama de la IA que permite que las máquinas aprendan sin ser expresamente programadas para ello.

"El sesgo es un error bastante sistemático y consistente. Hay muchísimos tipos. Los que más se suelen ver es el típico sesgo de representación de muestra: un colectivo no está representando en una muestra", ha puntualizado Veiga.

Una Inteligencia Artificial transparente

La presidenta y co-fundadora del Observatorio del Impacto Ético y Social de la Inteligencia Artificial (OdiseIA), Idoia Salazar, ha aprovechado su ponencia, que ha sido la última de #EllasPrograman, para visibilizar el papel de la mujer en la implantación positiva y ética de la Inteligencia Artificial y recalcar la importancia de la diversidad en los datos.

"No podemos dejar a los algoritmos que tomen decisiones, porque no tienen responsabilidades. La persona es la que debe asumir esas responsabilidades", ha compartido Salazar, quien apoya una Inteligencia Artificial transparente, sin discriminaciones y que sirva para que la humanidad prospere.

Sigue los temas que te interesan