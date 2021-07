Marina, la mejor ingeniera aeroespacial: "Una Agencia Espacial Española podría atraer a los jóvenes"

Marina de Brito tiene solo 23 años pero un currículum que puede hacer flaquear el de muchos altos cargos de empresas. Graduada en Ingeniería Aeroespacial por la Universidad Europea de Madrid, esta madrileña ha sido seleccionada por la Sociedad Española de Excelencia Académica (SEDEA) como la mejor ingeniera aeroespacial de la última promoción.

Este año ha terminado el Máster Habilitante en Ingeniería Aeronáutica de la Universidad Europea de Madrid y, a falta de realizar las prácticas correspondientes, es muy probable que le espere un brillante futuro profesional, igual que lo ha sido su trayectoria académica. "La verdad es que con la pandemia y la crisis económica no sé cómo afectará al trabajo", explica De Brito, que mantiene sus opciones abiertas pese a contar con una propuesta laboral para el sector de I+D de una empresa aeronáutica.

Por esa razón considera que "el título de SEDEA me puede venir bien a la hora de que tengan que elegir entre varias persona". "Lo vi porque ponía que te ayudaban a encontrar empleo y pensé que era interesante. Además, me gustaba que no solo se valoraban las notas, sino toda la trayectoria universitaria, y me parecía una forma muy completa de evaluar al estudiante. También es una forma de que se reconozca el esfuerzo de todos los años y que se premie de alguna forma".

Marina de Brito con el premio y diploma a la mejor estudiante de las promociones de Ingeniería Aeroespacial e Industrial de la Universidad Europea de Madrid. Cedida

De Brito no solo tiene una nota media alta, sino que destaca por haber participado en investigaciones, competiciones científicas y actividades que no tienen nada que ver con la ingeniería como es la música o el deporte.

Sin duda una de las experiencias que más destacan es su paso por la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), donde ha descubierto aún más su pasión por el espacio. Aunque no se olvida de los aviones, los responsables de que se decidiese a estudiar ingeniería aeroespacial.

Trabajar más que un hombre

"Cuando estaba en cuarto de la ESO pensando en qué hacer vi un día un avión desde mi habitación y pensé 'qué bonito debe ser hacer un avión y que vuele' y me pareció muy interesante estudiarlo. Mi profesor de pintura tenía un hermano que trabajaba en la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos y me comentó cuándo eran las puertas abiertas y cuando fui allí me enamoré de la carrera".

Pese a que viene de una familia de abogados, no dudaron en apoyarla desde el minuto uno. "Muchas veces todo el mundo lo ve negro, pero mi familia me dijo 'claro, adelante'. Para mí han sido un pilar muy fuerte". Aunque igual que su familia tenía plena confianza en ella, por desgracia también ha sido testigo de la mentalidad anticuada y sexista de algunas personas.

"Esto no es lo común porque la sociedad avanzado, pero todavía hay gente con la mentalidad de que hay cosas que son de hombres y cosas de mujeres. Te sigues encontrando con gente que por ejemplo para que te haga caso en un trabajo grupal tienes que decirle tu idea a un compañero y que sea él quien lo diga al resto. Y entonces es como 'ah, qué buena idea'", cuenta a MagasIN.

"Repito que no es lo normal, he tenido muchos compañeros y profesores que me han apoyado y han hablado conmigo de proyectos para que yo pueda seguir desarrollándome, pero creo que la mujer todavía tiene que hacer más que el hombre para que se la considere, aunque también se está mejorando en ese sentido".

Apuesta por la realidad virtual

De todos los aspectos que rodean a la ingeniería De Brito se queda, por el momento, con el desarrollo de la realidad virtual. "Es algo de lo que he hecho bastantes proyectos a lo largo de la carrera. Al principio un poco por casualidad porque yo estaba en el club de videojuegos y un profesor me comentó sobre un proyecto de realidad aumentada. Me metí al proyecto y luego ya en seminarios tecnológicos para los que nos fueron cogiendo y me encantó".

Su interés por la realidad virtual le llevó a estudiar un Máster en Programación de Videojuegos con Unity 2020 y también a participar en el proyecto de Exploración avanzada del Sistema Solar a través de la Realidad Virtual de la ESA. Allí se encargaba de "que se entendieran una base de datos de la ESA con el programa para crear la realidad virtual y luego ir desarrollando un poco el Sistema Solar para estudiar las operaciones científicas que hay en él".

De Brito con unas gafas de realidad virtual durante sus prácticas en la ESA. Cedida

"Estaba en Inglaterra estudiando mi último año de carrera y me enteré de que la ESA saca anualmente unos 20 proyectos y coge a un estudiante de Europa para cada uno. Cuando vi que había uno de realidad virtual supe que me tenía que presentar y al final me cogieron. Empecé las prácticas en el Centro Europeo de Astronomía Espacial (ESAC) de Madrid y me encantó la experiencia. Me gustaría seguir por esa línea e impulsar la realidad virtual en la ingeniería sobre todo la aeronáutica ya sea para el mundo del espacio de los aviones".

Esta estudiante madrileña de diez considera que, además de tener aplicaciones en "muchísimos ámbitos de la ingeniería", la realidad virtual puede atraer a los jóvenes a que estudien ciencias. "Puedes enseñar a un joven algo que no puedes hacer en un laboratorio como cosas del espacio en un laboratorio. Me parece increíble hacer un laboratorio de lo que no se puede hacer con unas gafas".

Realmente, De Brito está a favor de cualquier iniciativa que pueda fomentar la investigación y el interés entre los estudiantes. Por eso se muestra contenta con el anuncio de la futura creación de una Agencia Espacial Española, que podrá dar más oportunidades a ingenieras como ella. "Por ejemplo trabajar en la ESA es muy complicado porque tienen en cuenta tu nacionalidad. En función de lo que paga cada país, hay un número de trabajadores con esa nacionalidad. Nosotros tenemos seis españoles y ya no contratan a más".

"Por eso me parece que a España le viene super bien para impulsar la ciencia, animar a los jóvenes en este sector y darlo a conocer porque mismamente cuando le decía la gente es que me habían cogido en la ESA muchas veces no sabían ni lo que era. Tenía que decir que es la NASA pero de Europa".