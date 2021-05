De miss a guerrillera contra los militares: la birmana que empuña un rifle y cita a Ana Belén

Htet Htet Htun (Birmania, 1992) no solo fue la ganadora del concurso de belleza birmana, con el que fue coronada como Miss Universe Myanmar en 2016, además ha trabajado como actriz y presentadora de televisión, participando en películas como Nyt Toon (2019) y series como Charm (2016) y A Kyin Nar Myit Phyar (2019).

Ahora, cambia los vestidos lujosos por la equipación militar, y se adentra en la jungla para posar frente a las cámaras de una forma muy diferente a lo que estaba acostumbrada.

Htet asegura que está haciendo la revolución para hacer frente a la junta militar en un momento de alta tensión en Birmania, donde cerca de 800 civiles, incluidos 43 menores, han muerto a manos de soldados y policías tras el golpe de Estado del pasado febrero.

Así, se une al, cada vez más extenso, grupo de jóvenes que se unen a los rebeldes étnicos para exigir el retorno a la democracia.

De miss a guerrera

La miss y modelo birmana Htar Htet Htet ha publicado una foto en su perfil de Facebook con un rifle de asalto en la jungla, en un momento en el que cada vez más jóvenes se unen a entrenamientos militares para hacer frente a la junta militar. Toda una declaración de intenciones que deja claro su posición ideológica y su rechazo a los hechos que han acontecido en la nación del Sudeste Asiático.

Htet, que compitió anteriormente en Miss Myanmar World 2014 donde quedó como segunda finalista y que ganó el premio al Mejor Traje Nacional en Miss Universo 2016, ha dado un paso al frente y no duda en compartir a través de sus redes sociales imágenes, videos y noticias sobre la cruda realidad y la violencia que se expande por Birmania bajo el 'hashtag'#WhatsHappeningInMyanmar.



La foto de la modelo de 30 años, ganadora del concurso Miss Grand Birmania 2013, se publicó este martes cuando se cumplieron 100 días del golpe de Estado militar que acabó con el Gobierno democrático de Aung San Suu Kyi.

La miss y modelo birmana Htar Htet Htet. Facebook

Sus grandes referentes

En su cuenta de Facebook, la modelo utilizó algunas frases del guion de la película española Libertarias (1996) dirigida por Vicente Aranda y que habla de un grupo de mujeres que pelean en el frente durante la Guerra Civil Española.

En concreto, ha escogido una frase de Pilar, el papel interpretado por Ana Belén, que pertenece a una de las escenas más importantes del film, cuando la protagonista lanza el siguiente discurso feminista:

"Parece que estemos locas porque queremos ir al frente. Pues yo te lo voy a decir bien claro. ¡Oyeme! No entendemos porqué la revolución tiene que correr a cargo de la mitad de la población solamente. Somos anarquistas, somos libertarias, pero también somos mujeres y queremos hacer nuestra revolución. No queremos que nos las hagan ellos. No queremos que la lucha se organiza a la medida del elemento masculino, porque si dejamos que sea así estaremos como siempre jodidas. Queremos pegar tiros para poder exiguir nuestra parte a la hora del reparto. Y sobre todo, queremos dejar bien claro que en estos momentos el corazón no nos cabe en el pecho y sería un desatino quedarnos en casa haciendo calceta. Queremos morir, pero queremos morir como hombres no como criadas".

Fotograma de la película "Libertarias" ( 1996) de Vicente Aranda.

Además, publicó una foto de la película en la que se ve en una escena a las actrices Ana Belén, Victoria Abril y Ariadna Gil, que forman parte de un grupo de milicianas anarquistas.

La modelo utiliza sus plataformas digitales para reivindicar y lanzar mensajes políticos. La birmana ha citado en varias ocasiones a la política birmana Aung San Suu Kyi y a Che Guevara en su cuenta de Twitter. "La revolución no es una manzana que se cae cuando está madura. Tienes que hacerla caer. (...) Debemos ganar", se podía leer en su cuenta, haciendo referencia a las palabras del argentino.

Una situación inestable

Se calcula que cientos de jóvenes están recibiendo entrenamiento con guerrillas de minorías étnicas en los estados Karen (este) y Kachin (norte), cansados de los escasos logros de las protestas pacíficas contra la junta militar y dispuestos a responder a los uniformados con las armas.



Algunos se unen a esos grupos armados para luchar con ellos contra el Ejército, pero la mayoría se entrenan para volver a las ciudades y formar guerrillas urbanas.

La miss y modelo birmana Htar Htet Htet. Twitter

Otras caras famosas de Birmania se han unido públicamente al movimiento de desobediencia civil como el actor y modelo Paing Takhon, que permanece detenido desde principios de abril acusado de incitar a la violencia al mostrar públicamente su apoyo a las protestas contra el golpe de Estado perpetrado por los militares el 1 de febrero.