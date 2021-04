La millonaria app de citas fundada por una ex de Tinder que da el poder de elegir a la mujer

Whitney Wolfe Herd, de 31 años, es la creadora de una exitosa aplicación de citas "feminista", con más de 35 millones de usuarios. Se trata de Bumble, una plataforma que ha reformado las reglas del juego "para cambiar la dinámica a la hora de ligar", en la que las mujeres son las que dan el primer paso. Es decir, son ellas las que tienen que dar luz verde al inicio de una conversación. Según explican en su página web, el objetivo de este 'empoderamiento' consiste en "luchar contra costumbres en las relaciones heterosexuales que han quedado anticuadas".

La app ha convertido a Whitney Wolfe, nacida en Salt Lake City (EEUU), en una de las 100 mujeres más ricas hechas a sí mismas y la más joven en conseguirlo, según la revista Forbes. Su fortuna alcanza los 1.300 millones de dólares y ha sido incluida en el ranking mundial de billonarios que la citada publicación desveló la semana pasada. Es una de las 328 mujeres -de un total de 2.755- que aparecen mencionadas en la lista. También es madre e hizo sonar la campana del mercado de valores Nasdaq con su bebé de dieciocho meses en brazos.

La emprendedora creó Bumble en 2014. Había sido una de las cofundadoras de Tinder, probablemente la app de citas más populares. Fue vicepresidenta de marketing durante dos años, pero su paso por la compañía acabó en los juzgados. Wolfe denunció ser víctima de acoso sexual de su entonces jefe y pareja, Justin Mateen, a raíz de cortar con la relación. Mostró mensajes amenazantes en los que el ejecutivo le exigía explicaciones sobre su vida personal: "Te arrepentirás de esto una vez que tu comportamiento haya acabado con la ternura que siento por ti".

La mujer también declaró que Mateen la había llamado "puta" y "cazafortunas", entre otros insultos. Tinder rechazó cualquier responsabilidad corporativa, pero acabó saldando la demanda con una indemnización de un millón de dólares. El director de marketing terminó renunciando a su cargo. Sin embargo, Wolfe experimentó tal acoso online que tuvo que eliminar su cuenta de Twitter.

En colaboración con el multimillonario ruso Andrey Andreev, fundador de la red social Badoo, Whitney Wolfe se embarcó en la puesta en marcha de una nueva app de citas feminista y revolucionaria, que evitara prejuicios como el que deben ser los hombres los que tomen la iniciativa. "Me puse a pensar en cómo se siente ser una joven que sale con chicos y me di cuenta de lo mal que estaba la situación y de cuán doloroso es", aseguró entonces. "Me di cuenta de cuántos días y noches agonicé porque un hombre no contestaba mis mensajes".

En un texto publicado en la web de Bumble, la empresaria asegura que "a pesar de todos los avances que las mujeres habían conseguido en los lugares de trabajo y las esferas del poder, la dinámica de género de las citas y el romance todavía parecía demasiado desactualizada". "Cuando las relaciones son mejores para las mujeres, son mejores para todos", es su principal leitmotiv.

En su app solo las chicas pueden empezar a hablar. La principal diferencia con Tinder es que, una vez conseguido el match, la usuaria tiene un día para iniciar la conversación. En el caso de no hacerlo, el hombre desaparecerá de su lista de chats una vez pasadas 24 horas. El servicio premium permite evitar que los chats expiren o recuperarlos.

Pero buscar pareja no es la única función que Bumble pone a disposición de sus usuarios. También puede ser escenario para hacer nuevos amigos y ampliar la red de contactos profesionales. Es la exitosa reinvención de una joven multimillonaria que dio sus primeros pasos en el emprendimiento con proyectos benéficos y que ahora también colabora con movimientos sociales como el Black Lives Matter.