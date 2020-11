Las 5 científicas del comité de expertos de Biden por la Covid: sin paridad pero sí con diversidad racial

Una de las prioridades que tendrá que afrontar Joe Biden al comienzo de su legislatura como 46º Presidente de Estados Unidos será la gestión de la pandemia en su país, el más afectado del mundo y que suma casi 240 mil fallecidos. A tres meses de tomar posesión del cargo, Biden ya ha anunciado quienes formarán parte del comité de expertos que le asesorará para frenar el virus. De los 13 científicos seleccionados, solo cinco son mujeres.

El grupo, compuesto por funcionarios de salud pública establecidos y cuenta con una combinación de médicos y funcionarios gubernamentales actuales y anteriores, algunos de alto perfil y que han adquirido visibilidad en los medios.

Marcella Núñez-Smith

Marcella Núñez-Smith. Yale School of Medicine

El consejo estará copresidido por tres personas, una de ellas es la doctora Marcella Núñez-Smith. Es profesora asociada de medicina y epidemiología en la Universidad de Yale y decana asociada de Investigación sobre Equidad en Salud en la Facultad de Medicina de Yale.

Es originaria de las Islas Vírgenes de EEUU y recibió su título de Medicina en el Jefferson Medical College. Además, obtuvo un máster en ciencias de la salud en Yale. Según esta universidad, la investigación de la doctora Núñez-Smith se centra en "promover la salud y la equidad en el cuidado de la salud para las poblaciones estructuralmente marginadas".

Celine Gounder

Celine Gounder. Twitter (@celinegounder)

Es una de las miembros que con más asiduidad ha aparecido en los medios de comunicación, ya que es presentadora del podcast "Epidemic" en Covid-19. Además, tiene experiencia como analista médica en la CNN y ha escrito para varios medios, entre los que se encuentran The New Yorker o The Atlantic.

La doctora Gounder es profesora asistente clínica de medicina y enfermedades infecciosas en la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York y especialista e internista en ejercicio del VIH. En su página web se describe a sí misma como "epidemióloga, periodista y cineasta".

Tiene una amplia experiencia con las enfermedades infecciosas ya que, según la misma página, estudió la tuberculosis y el VIH en Sudáfrica, Lesoto, Malaui, Etiopía y Brasil desde 1998 hasta 2012.

También fue la directora de ejecución del Consorcio para Responder Efectivamente a la Epidemia del SIDA/TB, financiado por la Fundación Gates, y luego se desempeñó como comisionada asistente y directora de la Oficina de Control de la Tuberculosis en el Departamento de Salud y Salud Mental de la Ciudad de Nueva York.

Luciana Borio

Luciana Borio. Wikipedia Commons

La doctora Luciana Borio es investigadora principal de salud global en el Council on Foreign Relations y vicepresidenta de In-Q-Tel, una firma de capital de riesgo. Nacida en Brasil, Borio se incorporó a la Administración de Medicamentos y Alimentos de EEUU (FDA, por sus siglas en inglés) en 2008 como funcionaria médica. A lo largo de los años ocupó puestos de liderazgo sénior, llegando a ser comisionada asistente de Política Antiterrorista y Científico de la FDA.

Tiene experiencia en el manejo de otras epidemias ya que ayudó a desarrollar y ejecutar la respuesta estadounidense al H1N1, el Ébola y el Zika, según la Carnegie Corporation de Nueva York. Entre 2017 y 2019, fue directora de política de preparación médica y de biodefensa en el Consejo de Seguridad Nacional y miembro del equipo de respuesta ante pandemias del NSC hasta 2018.

Loyce Pace

Joyce Pace. Global Health Council

Loyce Pace se ha sido directora ejecutiva y presidenta del Global Health Council desde diciembre de 2016. Su biografía en el Consejo de Salud Global dice que "defendió las políticas de acceso a medicamentos esenciales, testificó sobre las asignaciones de salud global del Congreso y elevó las voces de las personas a nivel comunitario en torno a varios objetivos de promoción compartidos".

Estudió Biología en la Universidad de Stanford y obtuvo un máster en salud pública en la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, cuya tesis se centraba en la salud internacional y los derechos humanos.

En este sentido, Pace también ha trabajado con Physicians for Human Rights, Catholic Relief Services y la Fundación Livestrong. Según su biografía, habla varios idiomas y ha vivido en África, Asia y Europa.

Julie Morita

Julie Morita. Robert Wood Johnson Foundation

La doctora Julie Morita es pediatra y vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Robert Wood Johnson (RWJF, por sus siglas en inglés), la organización de filantropía dedicada exclusivamente a la salud más grande de Estados Unidos, según su sitio web.

Es una firme defensora de la igualdad ya que, aunque nació y creció en Chicago, es de ascendencia japonesa y sus padres fueron detenidos en campos de internamiento japoneses en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, un hecho que la influyó mucho.

Entre su experiencia en la función pública se encuentra su trabajo en el Departamento de Salud Pública de Chicago, donde ejerció casi dos décadas. Entre 2015 y 2019 desempeñó el cargo como comisionada del departamento. También ha sido oficial del Servicio de Inteligencia Epidémica en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU.

Según CNN, en agosto la doctora Morita escribió un artículo de opinión para para ese mismo medio en el que abogaba por un plan de distribución de la vacuna para la Covid-19.