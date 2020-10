Así es la campaña de publicidad de una universidad que toma a tu madre por tonta

Los típicos anuncios en los que ponían a tu madre de ignorante, de no enterarse de lo que ocurre en el mundo y de estar fuera de todo parecían cosa del pasado. Pero no, parece que para algunas instituciones el chiste de hijo moderno y la mujer que no sabe nada de tecnología sigue pareciéndole gracioso.

Las redes están que arden con un anuncio de la Universidad Internacional de La Rioja – UNIR (la Universidad en Internet) que anuncia sus cursos para ser un 'digital worker' asegurando que eres un candidato perfecto para esa profesión del futuro si tu madre no sabe ni siquiera pronunciar a qué se dedica a su hijo.

Porque tu padre seguro que lo pronuncia genial. pic.twitter.com/vYRNVY04BZ — carlos córdoba (@carloscordoba_) October 9, 2020

La denuncia es que no digan tu familia o tu padre sino que insistan en el estereotipo de madre que no sabe nada de tecnología y que está fuera del mundo actual. De hecho, algunos comentarios aluden a que estos cursos están destinados a jóvenes de 18 años que pueden tener progenitoras que ocupen cargos de dirección o que desarrollen su trabajo en inglés pues podríamos estar hablando de mujeres de entre 40 y 50 años.

Qué asco de campaña la de @UNIRuniversidad. Lo tiene todo, machista y clasista. Bravas las madres que no saben pronunciar las carreras pero se dejan la piel en poder pagarte la tuya, como fue mi caso #QuéVergüenza pic.twitter.com/p9JIne1hPM — Semíramis González (@semiramis_glez) October 12, 2020

Otros comentarios simplemente advierten de que esta campaña es machista y que ahonda en los estereotipos de mujeres desconectadas de las nuevas tecnologías, que aleja a muchas niñas de las carreras STEM. Y advierten de que muchas veces son ellas las que pagan estos cursos y las que se pueden sentir muy ofendidas con la publicidad de toda una universidad, un lugar que debería de estar libre de tanto prejuicio.

El anuncio asegura que el EDIX, el Instituto de Digital Workers de la UNIR, forman de manera online a estos expertos digitales. Ojo que a lo mejor es tu madre, o alguien con el género, la edad y formación de tu madre, la que tiene que contratarte cuando acabes ese curso de impronunciable nombre.