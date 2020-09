El emotivo mensaje de la Guardia Civil para concienciar contra la violencia machista

Treinta y tres mujeres han sido víctimas de violencia machista en lo que va de año. Los últimos asesinatos se han registrado en Cádiz y Oviedo, dos mujeres de 53 y 60 años respectivamente muertas a manos de sus parejas. Desde 2003, el cómputo total de esta lacra asciende a 1.066. Por eso las instituciones del Estado se esfuerzan diariamente en concienciar sobre este evidente problema.

En este sentido, una de las más activas es la Guardia Civil. A través de su cuenta de Twitter acostumbra a lanzar mensajes de apoyo a las mujeres para que denuncien las agresiones. Y su última publicación ha sido de las más emotivas: "No nos cansaremos de repetirlo... Esta es la única patada que una mujer puede recibir", han señalado adjuntando una imagen del pie de un feto marcándose en la barriga de su madre.

No nos cansaremos de repetirlo...

Esta es la única patada que una mujer puede recibir



No toleres la violencia de género

Denuncia ☎062 pic.twitter.com/Abo4a7c6mC — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) September 15, 2020

El tuit ha sido aplaudido por numerosas respuestas, acompañadas de emoticonos de corazones y muchos aplausos. "Gracias por decirnos cosas tan bonitas. En 2005, un guardia civil me atendió, me protegió y me dijo unas palabras de apoyo. Esto no tiene precio y nunca se olvida", ha señalado una mujer al contestar.

"Felicidades por vuestro tuit y la estupenda fotografía que lo acompaña, y no sólo por ello, sino por la valentía con alguna de vuestras publicaciones, habida cuenta de la ideología de gran parte de vuestros seguidores", ha señalado otro usuario en relación a las cuentas que se quejaban de que "la violencia de género es un absurdo lógico e inexistente".

Según una macroencuesta elaborada por el Ministerio de Igualdad y la Delegación contra la Violencia de Género publicada la semana pasada, una de cada dos mujeres españolas mayores de 16 años han sufrido algún tipo de violencia por el hecho de ser mujer. "Hay una violencia estructural que no se contempla y que afecta a una mayoría de la población", señaló la delegada Victoria Rosell durante la presentación de los resultados.