Dimite la ministra de la Mujer de Chile tras una polémica campaña sobre la violencia de género

La ministra de la Mujer y Equidad de Género de Chile, Macarena Santelices, ha dimitido este martes reivindicando que "la causa de las mujeres no tiene color político", tras una polémica campaña sobre la violencia de género.

"Por mi lealtad al presidente, Sebastián Piñera, al país y a las chilenas, hoy he decido dar un paso al costado. Mi compromiso será siempre con el servicio público", ha anunciado en Twitter.



Santelices ha aprovechado además para lanzar un último mensaje: "El día en que se entienda que la causa de las mujeres no tiene color político, es de todas y para todas, podremos avanzar".

Su dimisión llega apenas un mes después de que asumiera el cargo de manos de Isabel Plá, que renunció en marzo por "desgaste personal" en medio de las críticas a su gestión durante el estallido social del año pasado.



Desde la semana pasada, Santelices está en el punto de mira por un vídeo del Ministerio de la Mujer que, según han criticado partidos opositores y organizaciones feministas, victimiza al agresor.

El protagonista del vídeo, de apenas un minuto de duración, es un anciano que escribe a su "querida nieta" durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus. "Estoy muy preocupado desde que supe que tu 'pololo' (novio) te agredió. Me duele en el alma lo que te pasó", le dice.

"Quizá la vida me está castigando por lo que le hice a tu abuela. Aunque ya no está con nosotros, no hay noche que no le pida perdón por todo el daño que le hice", le cuenta y añade: "Sé que mis lágrimas no podrán cambiar el pasado, pero sí tu hermosa vida".

Santelices lamentó "profundamente" esta campaña, pidió "disculpas públicas" y ordenó retirar el vídeo. "Un agresor jamás tendrá justificaciones", dijo en Twitter.