Así es el polémico vídeo que "victimiza al agresor" pagado por el Ministerio de la Mujer chileno

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) de Chile ha tenido que retirar y pedir perdón por una campaña contra la violencia de género que, según le ha criticado la oposición, parece "victimizar al agresor".

El protagonista del vídeo, de apenas un minuto de duración, es un anciano que escribe a su "querida nieta" durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus. "Estoy muy preocupado desde que supe que tu 'pololo' (novio) te agredió. Me duele en el alma lo que te pasó", le dice. "Quizá la vida me está castigando por lo que le hice a tu abuela. Aunque ya no está con nosotros, no hay noche que no le pida perdón por todo el daño que le hice", le cuenta y añade: "Sé que mis lágrimas no podrán cambiar el pasado, pero sí tu hermosa vida".

El vídeo, que se publicó el domingo por la noche, ha generado una gran polémica en redes sociales y en el Congreso. "Resulta del todo repudiable que un Ministerio que tiene que procurar la erradicación de toda forma de violencia contra las mujeres difunda un vídeo como este", han dicho los partidos opositores en una declaración conjunta.

Campaña chilena contra la violencia machista

En primer lugar, critican que "se victimiza a un agresor" al usar "la figura de un adulto mayor para provocar mayor empatía" y plantear que "la violencia hacia la nieta del protagonista es un castigo para él". Además, reprochan que "se naturaliza la violencia" -"Ayer fue su abuela, hoy es ella"- y "se omite que la violencia hacia las mujeres es intergeneracional, es estructural y está muy lejos de tratarse de un asunto etario".

Por último, se quejan de que "en el vídeo no hay mujeres". "Ningún Ministerio, menos este, puede tomarse la atribución de poner a las mujeres como sujetos pasivos, sin voz, sin acción. Porque esta lógica precisamente perpetúa mantenernos en una situación de vulneración", han señalado. Con todo, han considerado que "lo que ha ocurrido es completamente impresentable y no se puede volver a repetir".

"Es urgente que las mujeres de Chile vean en el Ministerio un espacio de protección, respuesta y prevención ante situaciones de violencia. La prioridad tiene que estar puesta en las víctimas", han reivindicado. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Macarena Santelices, ha lamentado "profundamente" esta campaña, cuya responsabilidad ha atribuido a la directora del SernamEG, Carolina Plaza. "Un agresor jamás tendrá justificaciones. Ya instruí a que se bajara el video y que se entregaran disculpas públicas", ha dicho en Twitter.

"Testimonio real"

El SernamEG ha emitido un comunicado firmado por Plaza en el que aclara que, si bien el vídeo es "ficticio", se basa en "un testimonio real" con el que pretendían "mostrar las distintas realidades que existen en torno a la violencia de género, considerando a su vez las diferencias generacionales en torno a ella".

"El SernamEG tiene la convicción de que el cambio cultural deber ser responsabilidad de hombres y mujeres, en todas las generaciones, ya que solo así lograremos que la violencia no sea una conducta normalizada en las familias", ha sostenido.Asimismo, ha aseverado que "en ningún caso" pretendía "victimizar al agresor", apostillando que cree en "la reeducación de las conductas violentas". "Por cada hombre reeducado hay una mujer menos que es víctima de agresiones", ha subrayado

No obstante, "entendiendo que el vídeo no logró transmitir el mensaje que se buscaba, decidimos bajarlo y pedimos disculpas a todas las personas que se hayan podido sentir afectadas por una posible interpretación que pareciera redimir al agresor", ha dicho. "No hay nada más alejado al espíritu y la misión del SernamEG", ha recalcado.A la petición de perdón se ha sumado también la portavoz del Gobierno, Karla Rubilar.

"Humildemente, queremos pedir disculpas porque claramente este es un 'spot' que no refleja el pensamiento que tenemos como Gobierno en cuanto a enfrentar la violencia de género", ha declarado, según informa la Agencia Uno. Interrogada sobre posibles ceses, Rubilar se ha limitado a contestar que solamente "es una pieza mal lograda" que "se ha hecho de forma interna" y, por tanto, "no ha tenido costo para el Estado".

Polémica en el Ministerio

Desde que Sebastián Piñera, decidió nombrar como su nueva ministra de la Mujer y Equidad de Género a Macarena Santelices, sobrina nieta del dictador Augusto Pinochet y exdirigente del partido de extrema derecha Unión Demócrata Independiente (UDI), uno de los cuatro partidos que conforman la coalición de Gobierno, que el Ministerio esté envuelto en polémica.

La decisión de Piñera ha levantado las críticas de las asociaciones feministas por la escasa experiencia de Santelices y por ser un defensora de la dictadura de su tío ya que en numerosas ocasiones ha defendido sus cosas buenas.

Las asociaciones feministas no creen que pueda defender sus derechos. "No es posible que en un ministerio que se supone vela por la equidad de género la representante máxima sea una mujer que es de extrema derecha, altamente conservadora, y que ha demostrado públicamente su apoyo a la dictadura cívico militar de nuestro país", indicó el colectivo, integrado por las artistas Dafne Valdés, Sibila Sotomayor, Paula Cometa y Lea Cáceres.