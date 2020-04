Flores en los cementerios por el Día de la Madre, encargo a distancia y con una foto para comprobarlo

Algunos especialistas aseguran que uno de los problemas afectivos del confinamiento para muchas personas está siendo la suspensión de los rituales, tanto en la alegría como en la tristeza.

Entierros en solitario, la suspensión de actos religiosos, la cancelación de bodas, cumpleaños infantiles sin regalos o el 'Día de la Madre' (y antes del padre) sin poder visitar a tus familiares ni llevar flores a los cementerios para honrar a las progenitoras fallecidas.

Por eso, dos pueblos de Murcia han decidido permitir que las floristerías de estas localidades puedan llevar ramos a los cementerios municipales para celebrar el Día de la Madre este domingo.

En Totana, el alcalde Juan José Cánovas Cánovas emitió un bando el pasado 20 de abril explicando que iba a dar facilidad para que las floristerías "puedan acceder al Cementerio Municipal Nuestra Señora del Carmen y el Cementerio Parroquial del Paretón Cantareros para realizar los arreglos florales que les encarguen los vecinos y vecinas, así como la limpieza o adecentamiento de nichos, lápidas, panteones...".

Porque, según explica Cánovas, "más allá de las connotaciones comerciales, el significado de una madre es fundamental en la existencia del ser humano".

Eso sí, el regidor ha establecido que sólo se permitirá el acceso a dos personas por floristería y con las medidas de seguridad contempladas en el Decreto del Estado de Alarma.

Además, los empleados de estos negocios tendrán que hacer "las fotos necesarias de los trabajos para hacerlos llegar a los familiares y que quede constancia del recuerdo a las madres y seres queridos".

Ese mismo día de abril, la alcaldesa del vecino pueblo de Alhama de Murcia, Mariola Guevara, también aprobó en el Consistorio acordar con el cementerio permitir a estos trabajadores que pongan arreglos florales el domingo para homenajear a las madres y que tengan un recuerdo de sus hijos.

Pero, advierten, sólo permitirá el acceso a los profesionales y no podrán entrar en los camposantos ningún particular ni ninguna floristería que no esté dada de alta en el IAE, para evitar fraude a la norma.