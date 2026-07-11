El refugio de Mónica Naranjo: uno de los pueblos más ricos de España, 12.000 habitantes y un exclusivo chalet con vistas al mar

La cantante Mónica Naranjo y su refugio en el Mediterráneo Automontaje

Mónica Naranjo, tras tres décadas sobre los escenarios, ha encontrado el equilibrio lejos del foco mediático. La cantante, una de las voces más reconocibles de la música española, ha hecho de Sant Andreu de Llavaneres su refugio personal.

Ubicado en la costa de Barcelona, este es su lugar en el mundo para desconectar del ritmo de los conciertos y disfrutar de una vida mucho más tranquila.

La artista ha confesado en distintas ocasiones que su bienestar pasa por mantener una rutina pausada. "Me levanto a las siete de la mañana, madrugo y me sienta muy bien. Utilizo los últimos 20 minutos del día para leer un buen libro", explicaba recientemente.

Costumbres que encajan a la perfección con el estilo de vida que ofrece esta localidad del Maresme que ronda los 12.000 habitantes. Sant Andreu de Llavaneres combina el encanto de un pueblo costero con la cercanía a Barcelona, situada a menos de 40 kilómetros.

Es un equilibrio que ha convertido este municipio en uno de los destinos residenciales más exclusivos del litoral catalán.

Mediterráneo y montaña

Uno de los grandes atractivos de Sant Andreu de Llavaneres es su privilegiada ubicación. El municipio se encuentra entre las aguas del Mediterráneo y la cordillera Litoral, un entorno que ofrece paisajes donde el azul del mar se funde con el verde de los bosques del Parque Natural Montnegre i el Corredor.

Esta combinación permite disfrutar tanto de jornadas de playa como de rutas de senderismo o ciclismo sin necesidad de recorrer grandes distancias.

A diferencia de otros destinos costeros mucho más concurridos, la localidad conserva un ambiente relajado durante buena parte del año. Sus playas de arena dorada destacan por sus aguas tranquilas y por una ocupación mucho más moderada que la de otros puntos del litoral catalán.

La zona marítima está presidida por el puerto deportivo de El Balís, uno de los más prestigiosos de Cataluña. Además de albergar embarcaciones de recreo, concentra restaurantes y terrazas donde la gastronomía mediterránea es la gran protagonista.

Pescados frescos, mariscos y productos de proximidad forman parte de la oferta culinaria de un municipio que ha sabido mantener la esencia de la cocina tradicional catalana.

Reina la tranquilidad

Más allá de su entorno natural, Sant Andreu de Llavaneres conserva un importante patrimonio histórico. Su casco urbano mantiene el aire elegante de las antiguas localidades de veraneo que comenzaron a desarrollarse entre finales del siglo XIX y principios del XX.

Las masías tradicionales conviven con villas señoriales y modernas viviendas unifamiliares integradas entre jardines y amplias zonas verdes.

Uno de los edificios más representativos es la iglesia parroquial de Sant Andreu, un templo de origen gótico tardío que se ha convertido en uno de los principales símbolos de la localidad.

Precisamente esa mezcla entre tradición, naturaleza y privacidad ha atraído desde hace años a numerosas personalidades que buscan un lugar donde vivir alejadas de la exposición constante.

En el caso de Mónica Naranjo, su vivienda se encuentra en una de las urbanizaciones más exclusivas del municipio, rodeada de vegetación y diseñada para garantizar la máxima intimidad.

El refugio para desconectar

La vida en Sant Andreu de Llavaneres transcurre a un ritmo muy distinto al de una gran ciudad. A pesar de su reducido tamaño, el municipio dispone de todos los servicios necesarios para el día a día, desde centros educativos y sanitarios hasta instalaciones deportivas, comercios y espacios culturales.

Su cercanía con Barcelona permite disfrutar de todas las ventajas de una gran capital sin renunciar a la tranquilidad de un entorno residencial.

Para una artista acostumbrada durante años a los escenarios, las giras y la atención mediática, este enclave representa precisamente eso: un espacio donde recuperar la calma.

Pasear junto al mar, leer en casa, practicar deporte al aire libre o simplemente disfrutar del silencio son algunos de los pequeños placeres que ofrece este rincón del Maresme.

Entre playas de arena dorada, naturaleza, historia y una calidad de vida difícil de igualar, Sant Andreu de Llavaneres se ha consolidado como uno de los pueblos más exclusivos de la costa catalana y como el escenario perfecto para la nueva etapa personal de una de las artistas más importantes de la música española.