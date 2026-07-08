La feria medieval ideal para visitar este fin de semana: Fiesta de Interés Turístico con 50 puestos, gastronomía y espectáculos

Hay pueblos que parecen detener el tiempo durante unos días al año. Es lo que ocurre cada verano en Alcaudete, una localidad de la provincia de Jaén que vuelve a mirar a su pasado medieval para celebrar una de sus citas más emblemáticas.

Del 10 al 12 de julio, sus calles se llenarán de artesanos, músicos, recreadores históricos y visitantes atraídos por una de las fiestas más singulares de Andalucía.

El protagonista de esta transformación es el Mercado Medieval Calatravo, integrado dentro de las conocidas Fiestas Calatravas, declaradas Fiesta de Interés Turístico de Andalucía.

Durante tres jornadas, el entorno de la Plaza de Santa María y las calles que se extienden a los pies del castillo se convierten en un escenario que recrea la vida de la Edad Media.

La fortaleza de Alcaudete, una de las mejor conservadas de la provincia, sirve como telón de fondo de una celebración que cada año reúne a miles de personas y que combina historia, cultura, gastronomía y ocio familiar.

Un viaje al pasado

Uno de los grandes atractivos del mercado es su amplia oferta de puestos. Más de medio centenar de tenderetes ocupan las calles del casco histórico con productos artesanales elaborados por maestros llegados de distintos puntos de España.

Los visitantes podrán encontrar artículos de cuero, cerámica, madera tallada, joyería artesanal, jabones naturales, textiles, bisutería y objetos decorativos inspirados en la época medieval. También habrá puestos dedicados a las especias, infusiones y productos gastronómicos tradicionales.

La experiencia no estaría completa sin la comida. Durante el recorrido será posible degustar embutidos, quesos, dulces artesanos y recetas típicas preparadas al momento. Los aromas de carnes a la brasa, panes recién horneados y productos locales acompañarán a quienes se adentren en este particular viaje en el tiempo.

La ambientación es otro de los puntos fuertes del evento. Banderas, escudos, vestimentas de época y decoración inspirada en el pasado calatravo convierten cada rincón en una fotografía perfecta para los amantes de la historia y del turismo cultural.

Espectáculos inéditos

Más allá de los puestos, el mercado destaca por un programa de actividades que busca involucrar al visitante desde el primer momento. Durante todo el fin de semana habrá música en directo, pasacalles, actuaciones itinerantes y personajes medievales recorriendo las calles del municipio.

Juglares, bufones, músicos y grupos de percusión pondrán banda sonora a una fiesta que apuesta por la inmersión histórica. Tampoco faltarán talleres participativos y actividades dirigidas al público infantil, una de las claves del éxito de esta celebración familiar.

La edición de este año incorpora además varias propuestas inéditas. Entre ellas destaca Noche Calatrava, un espectáculo nocturno que combina fuego, circo y elementos legendarios para ofrecer una experiencia visual impactante.

Otra de las novedades será la escaramuza entre Cardira y Militia Regis, una recreación de combate que promete convertirse en uno de los momentos más espectaculares del programa.

A ello se suma Rex Infernum, un original pasacalles protagonizado por criaturas fantásticas y personajes inspirados en el imaginario medieval que recorrerán las calles sorprendiendo a vecinos y visitantes.

El Asalto a la Villa

Si hay una actividad capaz de reunir a cientos de personas en Alcaudete es el tradicional Asalto a la Villa, considerado el acto central de las Fiestas Calatravas.

La recreación revive uno de los episodios históricos más importantes de la localidad: la defensa de la villa frente al Reino Nazarí de Granada durante la Edad Media.

Decenas de participantes caracterizados con armaduras, escudos y vestimentas de época protagonizan una puesta en escena que combina rigor histórico, teatralización y acción.

La representación se ha convertido en una de las más reconocidas de Andalucía dentro de este tipo de eventos y atrae cada año a aficionados a la historia medieval de distintos puntos del país.

El domingo llegará el cierre de la celebración con una propuesta diferente: teatro a pie de calle. Los actores llevarán sus interpretaciones a distintos rincones del casco histórico para despedir un fin de semana en el que Alcaudete volverá a demostrar por qué sus Fiestas Calatravas son una de las grandes citas del verano andaluz.