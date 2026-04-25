Parece Escocia, pero está en España: la provincia con más castillos de Europa perfecta para una escapada

Con la llegada del buen tiempo, muchos viajeros empiezan a buscar destinos cercanos, con paisaje, historia y planes para un fin de semana sin necesidad de grandes desplazamientos.

España tiene decenas de rincones que encajan en esa idea, pero hay una provincia que destaca por encima del resto por un motivo muy concreto: su extraordinaria concentración de fortalezas.

Se trata de Jaén, una tierra conocida por su mar de olivares, sus sierras y su peso decisivo en la historia peninsular. A ese patrimonio natural se suma su inmenso legado defensivo, otro reclamo menos comentado y, sin embargo, espectacular.

No en vano, este territorio está considerado como el lugar con mayor densidad de castillos y fortificaciones de toda la Unión Europea. Una singularidad que ha llevado a muchos a compararla con Escocia, un país asociado de inmediato a fortalezas de piedra, perfiles medievales y paisajes rotundos.

En el caso jienense, la comparación no nace del azar. Aquí las murallas, las torres y las alcazabas forman parte del horizonte y convierten cualquier ruta por carretera en un viaje continuo entre siglos.

Una provincia hecha por la frontera

Para quienes buscan una escapada distinta, este destino ofrece una fórmula difícil de igualar. Por un lado, la posibilidad de recorrer algunos de los enclaves medievales más impresionantes del sur de Europa. Por otro, el atractivo de hacerlo entre parques naturales, carreteras panorámicas y municipios con una identidad muy marcada.

Jaén reúne 237 castillos documentados, una cifra que la sitúa en una posición privilegiada dentro del mapa patrimonial europeo. Pero si se amplía la mirada a torres, recintos amurallados y otras construcciones defensivas, el número crece todavía más. El resultado es un territorio donde la historia no se visita solo en museos, sino que aparece en cerros, pueblos y lomas casi a cada paso.

La explicación de esta abundancia de castillos está en el pasado. Durante siglos, Jaén fue una tierra fronteriza, una línea de tensión entre los reinos cristianos del norte y el poder musulmán del sur. Esa condición la convirtió en un territorio estratégico, obligado a defenderse, vigilar caminos y controlar pasos naturales.

Cada fortaleza respondía a la necesidad concreta de proteger un núcleo urbano, custodiar una vía de comunicación o servir de punto de observación frente al enemigo. Con el paso del tiempo, ese entramado militar fue dando forma a una provincia donde la arquitectura defensiva terminó por convertirse en una de sus señas de identidad.

Muralla del castillo de Burgalimar, Jaén. iStock

Uno de los episodios más decisivos para entender ese legado fue la batalla de Las Navas de Tolosa, librada en 1212. La victoria cristiana supuso un cambio de rumbo en la Reconquista y abrió la puerta al avance sobre Andalucía. Jaén, situada en una posición clave, quedó marcada para siempre por ese contexto bélico y fronterizo.

Por eso sus castillos no son solo monumentos bellos o fotogénicos. También son testigos de un tiempo en el que el control del territorio dependía de la altura de una torre, del grosor de una muralla o de la visibilidad desde un cerro. Visitar la provincia es, en buena medida, recorrer ese mapa de la antigua frontera.

De Santa Catalina a Burgalimar

Entre los grandes símbolos de Jaén figura el castillo de Santa Catalina, levantado sobre el cerro que domina la capital. Su silueta es una de las imágenes más reconocibles de la ciudad y sus vistas permiten entender la dimensión del paisaje jienense. Desde allí, la mirada alcanza un mar de olivos que se extiende casi sin fin.

Muy distinto, pero igual de fascinante, es el castillo de Burgalimar, en Baños de la Encina. Esta fortaleza de origen andalusí, construida en el siglo X, es una de las joyas mejor conservadas del patrimonio militar español. Sus torres y su recinto amurallado mantienen intacta la fuerza de una arquitectura pensada para resistir.

Otro nombre imprescindible es el de la fortaleza de la Mota, en Alcalá la Real. Su emplazamiento explica por sí solo su importancia histórica. Durante siglos fue un bastión esencial en la defensa castellana frente al reino nazarí de Granada, y hoy sigue impresionando por su tamaño, su estado de conservación y el poder visual de su conjunto monumental.

A esa lista se suman enclaves como el castillo de La Iruela, suspendido sobre un espolón rocoso junto al parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Allí el patrimonio histórico se mezcla con el paisaje de montaña, creando una de las estampas más sugerentes para quienes desean unir naturaleza y cultura en una misma escapada.

Perfecto para perderse

La gran ventaja de Jaén es que no obliga a elegir entre monumentos o entorno. Sus castillos aparecen rodeados de olivares, encaramados a riscos o integrados en cascos históricos llenos de encanto. Eso permite diseñar rutas muy distintas según el tiempo disponible, desde una visita urbana de fin de semana hasta un recorrido de varios días por el interior de la provincia.

La primavera, además, refuerza su atractivo. Las temperaturas suaves invitan a caminar por recintos amurallados, subir a miradores y enlazar pueblos sin el calor del verano. A ello se suma una luz más limpia y paisajes que ganan matices en las sierras y en los campos.

Castillo en el parque natural de la Sierra de Cazorla, Jaén. iStock

Quien viaje a Jaén encontrará mucho más que una colección de viejas piedras. Hallará una provincia que ha sabido convertir su pasado en una experiencia turística de primer orden, ideal para amantes de la historia, de la fotografía o simplemente de los destinos con personalidad.

Tal vez por eso la comparación con Escocia no suena exagerada. También aquí los castillos marcan el paisaje y cuentan historias de batallas, reyes y fronteras. Solo que, en este caso, el escenario está en el sur de España y se disfruta entre almenas, pueblos blancos y el mayor océano de olivos del mundo.