Una joya a poco más de 1 hora de Madrid perfecto para una escapada de fin de semana: se le conoce como el 'pueblo de las cascadas'

España guarda pueblos capaces de sorprender incluso a quienes creen haberlo visto todo. Algunos destacan por su patrimonio histórico, otros por su gastronomía o por su paisaje.

Pero hay lugares donde la naturaleza y la arquitectura se mezclan de una forma tan especial que convierten una simple visita en una escapada inolvidable.

Con la llegada de la primavera, muchos viajeros buscan destinos donde escapar del calor sin renunciar a la tranquilidad. No todos los pueblos del interior ofrecen esa posibilidad, pero algunos combinan agua, naturaleza y un entorno que invita a pasear sin prisas.

En el corazón de la comarca de La Alcarria se encuentra uno de esos lugares. Se trata de Trillo, un pequeño municipio que se ha ganado el apodo de "pueblo de las cascadas" y que está considerado por muchos viajeros como uno de los rincones más sorprendentes del interior de España.

A poco más de hora y media de Madrid y muy cerca de Guadalajara, este destino combina agua, historia y paisajes verdes que lo convierten en un plan ideal para una escapada de fin de semana durante los meses más calurosos.

Un pueblo marcado por el agua

El rasgo que hace único a Trillo es la presencia constante del agua. El municipio se levanta en un punto donde confluyen el río Tajo y el río Cifuentes, creando un paisaje poco habitual para un pueblo del interior.

Esa unión de ríos genera varios saltos de agua que atraviesan el casco urbano. Pasear por sus calles significa escuchar el sonido de las chorreras y descubrir pequeñas cascadas que aparecen entre casas, puentes y paseos.

Puente sobre el río Tajo, en Trillo, Guadalajara. iStock

La más conocida se encuentra prácticamente en el centro del municipio. Con unos 15 metros de altura, esta cascada se ha convertido en una de las imágenes más fotografiadas del pueblo y en uno de sus grandes símbolos.

El agua desciende formando una cortina natural que cae junto a antiguos edificios y paseos. El contraste entre el paisaje urbano y la fuerza del río crea una escena que muchos visitantes describen como propia de un lugar de cuento.

Pero las cascadas no son el único atractivo natural. Los caminos que siguen el curso del río permiten disfrutar de zonas verdes, miradores y senderos desde los que contemplar el valle.

El histórico balneario

Otro de los grandes reclamos del municipio es el histórico Real Balneario de Carlos III. Este complejo termal tiene siglos de historia y continúa siendo uno de los principales motores turísticos de la zona.

El balneario se nutre de aguas minero-medicinales que brotan en las inmediaciones del río Tajo. Desde hace décadas, viajeros de distintos puntos de España acuden a este lugar en busca de tratamientos terapéuticos y momentos de relajación.

Las instalaciones actuales combinan el encanto histórico del edificio con servicios modernos de spa y bienestar. Por eso se ha convertido en una parada habitual para quienes desean desconectar durante unos días.

Muchos visitantes aprovechan la estancia para recorrer el pueblo por la mañana y reservar la tarde para disfrutar de las piscinas termales o de los circuitos de agua.

A esta experiencia se suma la gastronomía local. En los restaurantes del municipio es habitual encontrar platos tradicionales de la provincia de Guadalajara, con especial protagonismo para el cordero asado o los productos de la tierra.

Historia y patrimonio junto al río

Aunque el agua sea su seña de identidad, Trillo también posee un interesante patrimonio histórico. Su ubicación estratégica hizo que ya en época antigua fuera un enclave relevante en el territorio situado entre Carpetania y Celtiberia.

Durante la Edad Media el lugar continuó ganando importancia. En el siglo XIV se levantó una fortaleza por orden del escritor y noble medieval Don Juan Manuel, de la que todavía se conservan restos en lo alto de una colina cercana.

Cascada en Trillo, Guadalajara, España. iStock

Otro punto destacado es la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, un templo construido en el siglo XVI que domina una de las zonas más tradicionales del municipio.

A pocos pasos se encuentra la plaza principal, desde donde parten calles que conducen hasta el emblemático puente sobre el río Tajo. Esta estructura histórica, también del siglo XVI, permite contemplar el río y algunos de los paisajes más representativos del entorno.

Entre los edificios más antiguos destaca además la llamada Casa de los Molinos, vinculada a la actividad hidráulica que durante siglos marcó la vida económica del lugar.

Un lugar donde las cascadas forman parte del paisaje cotidiano y donde el visitante puede recorrer la historia mientras escucha el sonido constante del río.