Confirmado: este es el pueblo más desconocido de España con un castillo templario del siglo XI

El castillo de La Iruela, la joya medieval de España construida sobre una roca imposible. E.E.

España está repleta de lugares impresionantes que, en muchos de los casos, son desconocidos, pero que bien merecen una visita por todo lo que pueden ofrecer a sus visitantes. En Andalucía podemos encontrar una de las provincias más olvidadas del país, pero en la que se esconde un pueblo mágico con un castillo templario.

Sin lugar a dudas, una de las zonas de mayor belleza de todo el sur del país es la Sierra de Cazorla, en la provincia de Jaén, donde se ubica un pueblo que cuenta con uno de los castillos más famosos de esta zona del país.

Estamos hablando de La Iruela, un pueblo jienense lleno de encanto de casi 2.000 habitantes y que se encuentra situado a 932 metros sobre el nivel del mar, a los pies de El Escribano, una peña rocosa que es una clara muestra de su encanto natural.

Se trata de una localidad conocida por contar con un castillo templario que es historia en la provincia y la comunidad autónoma, recibiendo cada año a miles de turistas que visitan un pueblo que fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en el año 1985.

Así es el castillo templario de La Iruela

La Iruela se encuentra en una inmensa roca sobre la que se asienta su castillo, que fue construido en tres épocas diferentes, desde los templarios medievales hasta los castellanos y nobles del siglo XVI.

Los tres recintos amurallados del pueblo son firmes testigos del paso del tiempo. Al pie de este conjunto de piedra repleto de leyendas y mucho encanto, se encuentra el que fue un templo parroquial dedicado a Santo Domingo de Silos y que fue construido por discípulos de Vandelvira que se encontraban construyendo el templo Santa María de Cazorla.

Este templo de La Iruela ardió durante la invasión francesa, y tiempo más tarde pasó a ser un cementerio. Los orígenes de su castillo se remontan al siglo XI, en la época musulmana, cuando los almohades crearon el primer recinto de esta fortaleza.

En el año 1231, el arzobispo de Toledo, Don Rodrigo Ximénez de Rada, tomó la ciudad y este castillo de origen árabe pasó a la Orden del Temple por orden de Fernando III. Tras perder su función militar, se convirtió en cementerio y en 1985 fue declarado Conjunto Histórico-Artístico.

Después de la última restauración que ha tenido lugar en el recinto del castillo de La Iruela, se ha construido un teatro al aire libre similar al de los teatros griegos clásicos, en donde se celebran diferentes actividades culturales y artísticas.

Hoy en día, todo aquel que quiera visitar el castillo templario de La Iruela podrá encontrarse con su torre-puerta, la torre del homenaje y la Iglesia de Santo Domingo, señas de identidad de un pueblo en el que se puede disfrutar del aceite de oliva virgen extra de la zona, así como otros manjares como el paté de ciervo o jabalí, o sus conocidas aceitunas.

Los horarios de apertura del castillo de La Iruela son de martes a domingo, en horario de mañana de 10:00 a 14:00 horas, y de tarde, de 17:00 a 20:00 horas, siendo el precio de la entrada de 1 euro.

¿Qué ver en La Iruela?

En pleno Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, el mayor espacio protegido de España con casi 210.000 hectáreas, se encuentra La Iruela, un municipio que tiene mucho más que ofrecer que la visita a su conocido castillo medieval.

Este municipio cuenta con un paisaje montañoso y un atractivo turístico que lo hace ideal para senderistas y amantes de la naturaleza que quieran disfrutar de este lugar en cualquier época del año.

Incluido en diferentes programas turísticos de Jaén, posee un rico patrimonio cultural e histórico, donde, además del Castillo de La Iruela, hay que mencionar las Ruinas de la Iglesia de Santo Domingo, situadas en el interior del propio castillo y que son los restos del templo renacentista del siglo XVI.

También hay que mencionar la Casa consistorial, ubicada a los pies del castillo templario de La Iruela, un monumento mudéjar del siglo XV que antiguamente se utilizaba como depósito y almacén de grano.

Uno de los grandes motivos para visitar este bonito pueblo de Jaén son sus montañas y caminos con vistas al parque natural, siendo el municipio más alto de toda la comarca, con altitudes que van desde los 360 metros en la zona del puente de la Cerrada hasta los 2.100 metros en la Sierra de la Cabrilla.

Este paraíso propicia la oportunidad de contemplar una abundante flora y fauna, compuesta por diferentes aves rapaces y carroñeras, especies cinegéticas, reptiles, anfibios, peces y mucho más. Se trata de un lugar perfecto para desconectar de la ciudad y conectar con la naturaleza.

La Iruela se sitúa frente al "mar de olivos", como describen en el ayuntamiento local, ya que se encuentra rodeada de campos de olivos y bosques que dejan una estampa muy bonita y perfecta.

En estas serranías se encuentran manantiales como el de la Magdalena (también llamada la Arbequilla) y fuentes naturales como la de Rechita. Para disfrutar plenamente de estos paisajes, una buena opción es subir a lo alto de la torre del homenaje del castillo o a formaciones naturales como el cerro de la Mocha.

En este último hay un circuito de vía ferrata perfecto para los amantes de la naturaleza, contando además con sectores en los que se practica rápel y escalada.