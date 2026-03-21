Ya es oficial: vuelve el 'Tren de la Fresa' a Madrid, declarado Patrimonio de la Humanidad y con diferentes rutas temáticas

El ruido del tráfico desaparece. Lo sustituye el traqueteo de un motor de época y el crujir de la madera centenaria que guarda historias de otro siglo.

No es un viaje al pasado. Es una experiencia sensorial que huele a fresas frescas y suena a música en directo mientras el paisaje de la vega del Tajo desfila ante tu ventanilla. Esta primavera, el plan más exclusivo y evocador de la capital no está en una terraza de moda, sino sobre raíles de hierro.

Para nosotras, que a menudo buscamos ese equilibrio casi imposible entre la agenda frenética y el deseo de reconectar con lo auténtico, este viaje se presenta como la escapada perfecta.

El 'Tren de la Fresa', en Aranjuez (Madrid). Lidia Moreno Reyes

Es el momento perfecto para organizar una escapada con tus amigas, madre o hermanas, dejando de lado las prisas para disfrutar de una jornada donde la elegancia del ayer se funde con el ocio cultural más actual.

Nos merecemos experiencias que nos permitan detener el tiempo y disfrutar de los detalles. Este tren es la joya que toda mujer con alma viajera debería marcar en su calendario esta Semana Santa.

El 'Tren de la Fresa'

La ruta no es casualidad. El destino es Aranjuez. Una ciudad cuyo paisaje cultural está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Este trayecto recupera el espíritu de la que fue la segunda línea ferroviaria de la península, inaugurada en 1851 para unir el Palacio Real de Aranjuez con la capital. Facilitando así los desplazamientos de la corte de Isabel II y, por supuesto, el transporte de las exquisitas hortalizas y frutas de la zona.

Esta experiencia histórica, que regresa con más fuerza que nunca a partir del 22 de marzo, tiene un nombre propio: el Tren de la Fresa.

Partiendo desde el Museo del Ferrocarril de Madrid (antigua estación de Delicias), este convoy está formado por cuatro espectaculares coches de madera construidos entre 1920 y 1930, conocidos como los "Costa".

Estos vagones, que conservan sus balconcillos y su estructura original, te transportan literalmente a los años dorados del ferrocarril español mientras atraviesas el Parque Regional del Sureste.

Rutas con sabor

Lo que hace que la temporada de 2026 sea tan especial es su renovada apuesta por las rutas temáticas. Ya no se trata sólo de viajar, sino de elegir cómo vivir el día:

Fresas con Nata : incluye un recorrido en el Tren Turístico de Aranjuez.

: incluye un recorrido en el Tren Turístico de Aranjuez. Fresas del Tajo : incluye un paseo en barco por el río.

: incluye un paseo en barco por el río. Nicasio Gratacós: perfecta para las amantes de la historia y el vino.

Además, este año el tren incorpora animaciones teatrales a bordo y actuaciones musicales que convierten el trayecto en una auténtica fiesta cultural.

El nombre de este tren no es sólo un reclamo turístico actual. Recibe este nombre porque, originalmente, las azafatas vestidas de época obsequiaban a los viajeros con los famosos fresones de Aranjuez durante el trayecto.

Una tradición que se mantiene viva y que convierte el viaje en una experiencia gastronómica desde el primer momento.

#planesoriginalesmadrid #aranjuez #trendelafresa #madridplanes ♬ suara asli - Rismawanda99 @sonandoviajes_ Pasajeros al Tren de la Fresa 🍓 🚂 ¡Vuelve el Tren de la Fresa! Un recorrido de Madrid a Aranjuez en un tren histórico que parece sacado de otra época ✨ Este 2026 podrás disfrutar de esta experiencia los sábados y domingos, desde el próximo 22 de marzo hasta el 8 de noviembre 📅 con diferentes rutas 📍 Y, ¿qué ruta del Tren de la Fresa te recomendamos? 🤔 Sin duda la ‘Ruta Fresas al Natural’, perfecta para visitar Aranjuez por libre 🙌 ¿Ya te han entrado ganas de viajar a Aranjuez con el Tren de la Fresa? 😍 En nuestro blog Soñando Viajes te contamos todos los detalles y consejos antes de subirte a bordo 📝 Encuentra el enlace en nuestro perfil. #inspiracionviajera

Por ello, si buscas un plan diferente para esta Semana Santa o cualquier fin de semana de primavera, el Tren de la Fresa es la respuesta. Las entradas ya están volando. Y no es de extrañar. Es la mezcla perfecta de cultura, historia y ese toque de sofisticación nostálgica que tanto nos gusta.

Prepara tu cámara de fotos, elige tu ruta temática favorita. Y déjate llevar por el encanto de la madera y el sabor de Aranjuez. El viaje más bonito de esta temporada no requiere pasaporte, sólo ganas de disfrutar.