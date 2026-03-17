Parece la selva de Tailandia, pero está en España: la ruta de senderismo más bonita para hacer en primavera

La ruta de senderismo del Monasterio de Piedra, en Zaragoza.

El agua de una catarata de 50 metros cae con fuerza. El musgo tapiza cada roca con un verde eléctrico y una humedad vibrante.

Como si te hubieses transportado de inmediato al sudeste asiático. Podría ser que hubieses cogido un vuelo de doce horas hasta Chiang Mai. Pero no hace falta transporte.

Este paraíso de vegetación exuberante y cuevas escondidas se encuentra en el corazón de la Península Ibérica. Esperando a que el destino de la primavera lo convierta en el espectáculo visual más impresionante.

La primavera no es sólo una estación. Es el despertar de los sentidos. No hay lugar en España donde este fenómeno sea más evidente. Mientras el resto del paisaje peninsular comienza a florecer tímidamente, este rincón parece haber sido bendecido por un microclima tropical.

El sonido del agua es la banda sonora constante de un recorrido que invita a la desconexión total. Una solución contra el estrés urbano. Donde el aire puro y el aroma a tierra mojada lo inundan todo.

Tailandia en pleno Aragón

Lo más fascinante de este destino es el contraste casi irreal que ofrece al viajero. Mientras conduces por las tierras de la provincia de Zaragoza, el paisaje suele presentarse desértico. Dominado por tonalidades ocres y formaciones rocosas que recuerdan al lejano oeste.

Sin embargo, al cruzar la entrada de este lugar, la naturaleza estalla en un oasis de frescura. Creando un refugio de sombras y cascadas que parece un espejismo en mitad de Aragón.

El Monasterio de Piedra, en Zaragoza.

El Monasterio de Piedra es un Parque Natural que, sin duda, se encabeza como la joya de la corona del senderismo nacional cuando llega el buen tiempo.

Situado en el municipio de Nuévalos, este espacio combina la espiritualidad de un antiguo cenobio cisterciense del siglo XII con un entorno fluvial modelado por el río Piedra.

El itinerario es una sucesión de hitos visuales que cortan la respiración. La estrella absoluta es la cascada Cola de Caballo, una caída libre de más de 50 metros que esconde un secreto en su interior: la Gruta Iris.

Los senderistas pueden caminar por debajo de la inmensa cortina de agua. Atravesando una cueva natural donde las filtraciones y el rugido del río crean esa atmósfera mágica que recuerda a las selvas tailandesas.

No es de extrañar que se haya convertido en el lugar de peregrinación favorito para quienes buscan la foto perfecta. Pero este enclave no sólo alimenta la vista, sino también la historia y la curiosidad (también el estómago).

Así es. Este fue el primer lugar de Europa donde se cocinó chocolate. Según cuentan las crónicas, un monje que acompañó a Hernán Cortés en la conquista de México envió la receta del cacao y los utensilios necesarios al abad del Monasterio de Piedra en 1534.

Aquellos muros circenses fueron los primeros en oler el aroma dulce del chocolate fundido. Mucho antes de que se convirtiera en el manjar predilecto de las cortes europeas.

Paz en el espejo

La ruta es circular. De dificultad baja. Ideal para disfrutar en familia o en una escapada romántica. Además de las cascadas, el Lago del Espejo ofrece una pausa de paz absoluta.

Sus aguas, tan calmadas que parecen un cristal, reflejan con nitidez las paredes de roca rojiza que lo rodean, creando una simetría perfecta que invita a la contemplación.

El Lago del Espejo, en la ruta del Monasterio de Piedra (Zaragoza).

Si el estruendo de las cascadas es el alma de este parque, el Lago del Espejo es su corazón en calma. Una balsa del agua tan cristalina que dificulta distinguir dónde empieza la superficie y dónde empiezan las imponentes paredes calizas que lo rodean.

En primavera, los tonos verdes de la vegetación se duplican sobre su cauce. Creando un espectáculo visual que invita a la meditación y al silencio. El punto perfecto para recuperar el aliento y dejarse envolver por una paz que sólo se interrumpe por el leve aleteo de las aves que habitan este ecosistema único.

Por ello, si buscas una escapada para esta primavera que te haga sentir en otro continente sin salir de casa, el Monasterio de Piedra es tu destino.

Prepárate para mojarte con el rocío de las cataratas, descubrir pasadizos secretos y maravillarte con un ecosistema que demuestra que, a veces, España es capaz de esconder su propia y fascinante selva tropical en el lugar más inesperado.