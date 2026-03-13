La ruta de senderismo que esconde 20 caras esculpidas en sus rocas: son 2 km y dura poco más de una hora

Durante esta ruta sentirás que el paisaje te observa. No es una metáfora poética. Es una realidad tangible que aguarda a quienes se atreven a perderse por este sendero.

Mientras caminas entre pinos centenarios te topas con una mirada de piedra de varios metros de altura que emerge directamente de la montaña.

Un museo vivo. Silencioso. Eterno. Donde la roca ha dejado de ser materia inerte para cobrar vida propia bajo el sol de Castilla.

Un museo al aire libre

Este rincón mágico es el destino perfecto para quienes buscan una escapada que combine naturaleza, arte y un toque de misterio. No es una ruta de senderismo convencional.

Es un viaje a través de la imaginación de artistas que decidieron que las paredes de arenisca eran el lienzo perfecto para plasmar rostros que parecen sacados de sueños antiguos o leyendas olvidadas.

La Ruta de las Caras, en Buendía (Cuenca).

Lo mejor de este plan es su accesibilidad. A menudo pensamos que para ver paisajes impactantes debemos realizar largas caminatas, pero aquí la recompensa llega casi sin esfuerzo.

Es el plan ideal para una mañana de primavera o una tarde de otoño. Aquí, la luz juega a esconderse y revelar las facciones talladas en la piedra, creando un espectáculo visual que cambia con cada hora del día.

Se trata de la Ruta de las Caras, en el municipio de Buendía, en Cuenca. Esta se ha convertido en uno de los puntos más fascinantes de la geografía española.

A tan sólo una hora y media de Madrid, este recorrido circular permite sumergirse en un entorno donde el agua del embalse de Buendía y el verde de la vegetación alojan una veintena de esculturas monumentales.

Gigantes de piedra

La ruta es sorprendentemente amable. Apenas dos kilómetros de recorrido prácticamente llano que se completan en poco más de una hora, aunque lo más probable es que se alargue con las constantes paradas para admirar cada detalle.

El proyecto comenzó en los años 90 de la mano de los artistas Eulogio Reguillo y Jorge J. Maldonado, quienes vieron en estas rocas la oportunidad de crear algo único en España.

A lo largo del paseo se observan figuras que varían en tamaño y temática. Estas son algunas de las más impactantes:

La Monja es una de las primeras, destaca por su serenidad.

es una de las primeras, destaca por su serenidad. El Chamán evoca espiritualidad y conexión con la tierra.

evoca espiritualidad y conexión con la tierra. La de Beethoven es un homenaje al músico.

es un homenaje al músico. El Buda invita a la meditación frente a las vistas del pantano.

invita a la meditación frente a las vistas del pantano. La Calavera es quizá la más famosa y fotografiada.

A diferencia de otros conjuntos escultóricos, estas caras no fueron creadas por motivos religiosos antiguos, sino por el puro deseo de integrar el arte en la naturaleza.

Además, la roca de arenisca es tan blanda que permite un nivel de detalle asombroso. Pero a la vez hace que las esculturas sean vulnerables a la erosión, dándoles un carácter efímero y vivo.

Este recorrido no sólo es un ejercicio físico ligero. Es una experiencia sensorial. La combinación del aroma a pino, el sonido del viento entre las rocas y la sorpresa de encontrar rostros de hasta ocho metros de altura genera una sensación de paz difícil de encontrar en la ciudad.

Este es el lugar perfecto para una escapada con amigos, en familia o, incluso, para disfrutar de un momento de introspección personal.

El encanto de Buendía

Además, el entorno del Embalse de Buendía ofrece la posibilidad de completar el día con un pícnic a la orilla del agua o visitando el propio pueblo de Buendía, que conserva un encanto medieval con su muralla y su Plaza Mayor porticada que transportan a otra época.

Pasear por sus calles es como retroceder en el tiempo. Su casco antiguo está declarado Conjunto Histórico Artístico y conserva restos de su antigua muralla.

El Embalse de Buendía, en Cuenca.

Una visita obligatoria es la imponente Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, de estilo gótico y renacentista. Sus dimensiones reflejan la importancia histórica que tuvo esta villa en el pasado.

Recorrer su Plaza Mayor porticada es el broche de oro tras la caminata. Allí, bajo la sombra de sus arcos, se puede disfrutar de la gastronomía local, donde la miel de la Alcarria y el cordero son los protagonistas absolutos.

El lugar perfecto para reposar las emociones del día y dejar que la paz del entorno termine de reconectarte con lo esencial.

Este es, en definitiva, un refugio para el alma donde el arte no se encierra en cuatro paredes, sino que respira bajo el cielo abierto. Una escapada que demuestra que, a veces, sólo hace falta caminar un par de kilómetros para encontrar la inspiración.