Parfois pone el bolso de mano efecto piel con un descuento nunca visto: tiene tamaño grande y un diseño especial

Las rebajas de invierno están a punto de llegar a su fin. Sin embargo, todavía es posible encontrar auténticos chollos en firmas de moda accesible como Parfois.

La marca de moda ha rebajado uno de sus bolsos más llamativos de la temporada: el bolso de mano efecto piel con tachuelas que no ha dejado a nadie indiferente.

Se trata de una pieza que combina tendencia, funcionalidad y un precio especialmente atractivo, convirtiéndose en una de las últimas oportunidades para renovar accesorios antes del cambio de temporada.

Bolso de mano efecto piel. Ref. 239557_ICL

El bolso destaca por su acabado efecto piel y por la incorporación de tachuelas metálicas, un detalle que aporta un aire moderno y ligeramente rockero sin renunciar a la elegancia.

Este tipo de diseño encaja especialmente bien con estilismos urbanos, pero también puede funcionar como contrapunto en looks más minimalistas.

Su estructura es firme, con líneas limpias y una estética pensada para el uso diario.

Además, el modelo está concebido como bolso de mano, aunque su asa fija y ajustable permite llevarlo cómodamente al hombro, adaptándose a diferentes necesidades y estilos.

Uno de los puntos fuertes de este bolso es su tamaño. Según corrobora Parfois, sus medidas son 48 x 28 x 14,5 centímetros, lo que lo sitúa dentro de la categoría de bolsos grandes.

Esto se traduce en una alta capacidad, adecuada para llevar desde los objetos esenciales como el móvil, cartera, llaves, hasta artículos de mayor tamaño como una agenda o un ordenador.

El interior está completamente forrado y cuenta con un bolsillo interior, además de un bolsillo exterior, lo que facilita la organización y el acceso rápido a los objetos de uso frecuente.

Asimismo, el modelo se comercializa en color blanco, una tonalidad neutra que, pese a su apariencia delicada, resulta muy versátil.

Además, lo mejor de todo es que el modelo se comercializa por solo 17,99 euros, tras un descuento del 50% sobre su precio original de casi 36 euros.