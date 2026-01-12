Parfois rebaja un 54% el bolso más especial y elegante de la colección: está a la venta por solo 12,99 € y en dos colores

Las rebajas son ese momento en el que nuestro lado más caprichoso sale al exterior. Es la ocasión perfecta para dejarnos tentar por ese bolso que no nos podemos permitir, o por esa chaqueta que tiene un precio muy alto.

Precisamente, Parfois nos ha dado el gusto a todas las amantes de la moda con su colección de rebajas que no ha dejado a nadie indiferente.

Un claro ejemplo de ello, y cuyo precio no podemos dejar pasar, es el bolso tote de efecto rafia, que está a la venta por solo 12,99 euros tras un descuento del 54%.

Bolso tote efecto rafia. Ref. 234788NCL

Aunque a simple vista puede parecer un complemento sin estructura alguna, realmente presenta un acabado de efecto rafia, que recuerda a materiales artesanales.

Además, presenta un diseño moderno y resistente, fabricado con 70 % papel y 30 % poliuretano, una combinación que permite mantener la ligereza sin sacrificar la durabilidad. El interior, por su parte, está forrado con 60 % poliéster y un 40 % algodón, ideal para proteger los objetos personales.

Cuenta con asas de mano fijas y una bandolera ajustable y extraíble, que permiten llevarlo al hombro, cruzado o en la mano según la ocasión.

Asimismo, incorpora bolsillos laterales con cierre magnético, un compartimento principal con cremallera y un colgante decorativo extraíble, que permite personalizar el bolso según el estilo de cada una.

Con unas dimensiones de 28 cm de largo, 20 cm de alto y 23 cm de ancho, y un asa cuya longitud varía entre 15 cm y 50 cm, es cómodo de llevar y suficientemente amplio para guardar todos los objetos cotidianos.

El bolso está disponible en dos tonos diferentes: beige y marrón oscuro, que facilitan su combinación con una gran variedad de estilismos.

Por último, pero no menos importante, su precio asequible de 12,99 euros tras un descuento del 54%, lo hace una opción atractiva para quienes buscan calidad sin gastar demasiado.