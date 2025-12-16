Acaba de llegar a Zara el abrigo estrella de este invierno: disponible por solo 15,99 euros tras un 46% de descuento

Se trata de un abrigo corto de cuello solapa y manga larga, ideal para lucir elegante durante estas fechas prenavideñas.

Zara ha vuelto a demostrar una vez más su capacidad para interpretar las tendencias y adaptarlas a un público amplio con su abrigo soft cruzado, una de las prendas más comentadas de la temporada.

Se trata de un abrigo corto de líneas limpias y estética atemporal, diseñado con cuello de solapa clásica, mangas largas y cierre frontal cruzado con botones.

En el terreno del estilo, este abrigo encuentra un aliado natural en el auge del calzado cómodo y versátil, como las zapatillas de estar por casa de Macarena Shoes, una marca que ha sabido consolidarse gracias a su enfoque artesanal y su producción nacional.

Igual que el abrigo de Mango ofrece el abrigo perfecto para el exterior, las zapatillas de Macarena Home proporcionan un bienestar cálido para el interior del hogar, creando una continuidad natural entre el equipamiento del día a día y el refugio doméstico.

Ambos productos comparten una filosofía común: ofrecer soluciones que acompañen al consumidor en diferentes momentos del día sin renunciar al estilo.

En cuanto al abrigo, presenta una silueta que favorece distintos tipos de cuerpo y permite integrarlo tanto en estilismos formales como en looks cotidianos.

Además, se posiciona como una opción especialmente competitiva: su precio original es de 29,95 euros, aunque actualmente puede encontrarse por solo 15,99 euros, lo que refuerza su atractivo como prenda funcional y accesible.

Abrigo soft cruzado. Ref. 5070/650/746

En lo que respecta al tallaje, como viene siendo habitual en la marca, el abrigo está disponible desde la talla S hasta la XL, adaptándose a una amplia variedad de siluetas.

Asimismo, su patrón recto permite llevarlo tanto abierto como cerrado, y facilita la superposición con jerséis o sudaderas durante los meses más fríos. En cuanto a la paleta cromática, Zara apuesta por colores neutros y fácilmente combinables, como el beige claro y el gris oscuro, tonos que refuerzan su carácter versátil y atemporal.

El diseño del abrigo soft cruzado responde a una demanda clara del consumidor actual: prendas funcionales, bien construidas y con una estética que no quede obsoleta tras una sola temporada.

Al combinarlo con un calzado cómodo y de calidad, como las que vende Zara, se construye un look coherente con el ritmo de vida urbano, donde la moda se entiende como una herramienta práctica sin renunciar al estilo.