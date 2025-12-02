Llega a Parfois la colección más elegante y esperada: bolsos, botas, carteras e incluso abrigos desde 10,99 €

La nueva colección de la firma presenta accesorios capaces de transformar un look básico en uno más sofisticado sin necesidad de grandes esfuerzos.

Con el invierno llamando ya a la puerta, las amantes de los accesorios saben que esta es la época perfecta para renovar esos complementos capaces de transformar un look sin necesidad de grandes inversiones. Y, como cada año, Parfois vuelve a posicionarse como una de las marcas favoritas.

Su última colección llega con la elegancia que caracteriza a la firma portuguesa, y lo hace apostando por texturas, brillos y detalles que marcan la diferencia sin perder funcionalidad.

Entre las novedades más destacadas, tres piezas ya están acaparando miradas: un bolso bandolera efecto craquelado, una cartera XS con estampado animal y un cárdigan con lentejuelas perfecto para las fiestas que se acercan.

Bolso bandolera efecto craquelado. Ref. 232264_ECS

Si hay un accesorio capaz de acompañarnos en cualquier momento, ese es el bolso bandolera. Parfois propone esta temporada un modelo en efecto craquelado que combina elegancia y resistencia, ideal para completar estilismos urbanos.

Su diseño compacto con correa ajustable, encaja a la perfección con la paleta invernal, a la vez que aporta un toque distintivo. Y lo mejor es que está disponible por solo 17,99 euros y en hasta cuatro colores diferentes.

Es una opción funcional para quienes necesitan espacio sin cargar en exceso, y un acierto especialmente pensado para jornadas largas, desplazamientos o estilismos minimalistas en los que el bolso actúa como protagonista.

Entre los pequeños accesorios que se convierten en indispensables, Parfois incorpora esta temporada una cartera XS con estampado animal.

Cartera estampado. Ref. 242369_DMXS

Aunque es de tamaño reducido, destaca por su diseño práctico: varios compartimentos, cierre seguro y un acabado estampado que aporta personalidad sin resultar excesivo.

Este tipo de accesorios, además de tendencia, funcionan muy bien como regalo y, además, se integran con facilidad tanto en bolsos grandes como en bandoleras pequeñas. En esta ocasión, la firma vende esta cartera por solo 10,99 euros.

Y si hablamos de invierno, hablamos inevitablemente de celebraciones, cenas, reencuentros y looks especiales.

Parfois sorprende con un cárdigan negro decorado con lentejuelas y un delicado lazo frontal que aporta un aire elegante y romántico por solo 35,99 euros.

Cárdigan con lentejuelas. Ref. 243080_BK_VG

Esta prenda destaca por su capacidad para elevar cualquier conjunto: jeans, faldas midi o vestidos básicos encuentran en este cárdigan el toque festivo perfecto.

La firma apuesta por un equilibrio entre brillo y sobriedad, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para eventos como para quienes buscan un punto sofisticado en su día a día.

Precisamente, para completar este tipo de estilismos, las merceditas de Macarena Shoes se convierten en el calzado ideal.

Conocidas por su confección artesanal, sus materiales suaves y su diseño cómodo, estas merceditas aportan el equilibrio perfecto entre sofisticación y confort. Sus líneas clásicas armonizan con el brillo sutil del cárdigan, creando un look cuidado y femenino sin perder practicidad.

