Aterriza el nuevo calendario de adviento de Nivea con más de 20 sorpresas por solo 33 euros: "Esto te va a encantar"

A las puertas de que comience la temporada navideña, ya son muchos y muchas españolas las que empiezan a buscar ideas de regalo originales, útiles y, sobre todo, asequibles. Y este año, Nivea se adelanta con una propuesta que promete conquistar a los amantes del cuidado personal: su nuevo calendario de adviento 2025.

Precisamente, el creador de contenido, Manu Martel, ha sido uno de los primeros en descubrirlo en su canal, donde lo ha abierto al completo y ha asegurado que es "uno de los más bonitos y completos de este año".

Aunque su precio habitual ronda los 50-60 euros, Martel explica que lo consiguió por solo 33 euros gracias a una oferta en la plataforma Miravia. "Por ese precio me parece ideal como regalo de Navidad", confiesa.

Calendario de adviento de Nivea.

Con un packaging cuidado y uno de los diseños más bonitos del año, este calendario de adviento incluye 24 compartimentos repletos de sorpresas. En total, alberga 19 productos icónicos de belleza de Nivea y 5 accesorios pensados para completar la rutina diaria.

Entre los productos destacan algunas de las referencias más queridas de la marca: cremas faciales e hidratantes, protectores solares, bálsamos labiales de Liposan, geles de ducha, desodorantes y mascarillas faciales de la línea Q10.

A ello se suman accesorios prácticos y originales como una esponja de maquillaje, coleteros, un cepillo de viaje e incluso una mini espátula de silicona para aplicar las cremas.

"Me ha parecido muy completo y equilibrado, aunque he echado en falta algo más de skincare y menos productos capilares", apunta Martel con su habitual tono cercano.

Manu destaca también que el calendario combina productos para rostro, cuerpo y cabello, lo que lo convierte en un regalo versátil tanto para fans de la marca como para quienes buscan iniciarse en su universo.

"Por 33 euros lo veo ideal como regalo de Navidad. Es completo, útil y con productos que realmente se aprovechan", concluye el creador de contenido.

Pero eso no es todo, entre sus favoritos menciona la clásica lata azul de Nivea, la crema Soft hidratante intensiva, y el agua micelar calmante, además de los cacaos Liposan con aroma a cereza y mora.

"Si te gusta el mundo de Nivea, de las cremas hidratantes, este calendario te va a encantar", concluye el creador de contenido.