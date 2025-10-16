Soy asesora de imagen con más de 17 años de experiencia y este es el mejor accesorio de moda: "Define tu silueta"

Desde hace más de 17 años, la asesora y coach de imagen Lina Díaz ha dedicado su carrera a ayudar a las personas a transformar no solo la forma en que se ven, sino también cómo se sienten, construyendo una imagen auténtica, coherente y duradera.

Desde 2008, con su empresa especializada, Lina acompaña tanto a individuos como a marcas a construir una presencia auténtica, alineada con sus valores y con el mensaje que desean proyectar.

Precisamente, en uno de sus recientes vídeos publicados en Instagram, Díaz lanza una afirmación que resume su filosofía profesional: "El mejor accesorio de moda es aquel que define tu silueta". Para ello, asegura que es clave entender los códigos de comunicación que hay detrás de cada elemento del vestuario.

"Los accesorios no son un detalle menor", enfatiza. "Son códigos de comunicación, y como asesora de imagen necesitas saber qué proyecta cada uno de ellos."

Según Díaz, cada accesorio cuenta una historia silenciosa sobre quien lo lleva. En su vídeo, explica cómo una cartera estructurada puede transmitir profesionalismo, organización y autoridad, convirtiéndose en una aliada estratégica para reforzar la credibilidad en entornos laborales.

Del mismo modo, los maxi aretes, añade, "comunican creatividad, seguridad y control, atributos ideales para destacar en espacios sociales o creativos".

Pero es el cinturón el que se lleva el papel protagónico. "El cinturón es mucho más que un accesorio", afirma Díaz. "Define la silueta, genera proporción y envía un mensaje de control sobre la propia imagen".

Esta lectura profunda del vestir es la que Lina Díaz promueve entre sus clientas. Como experta, sostiene que la labor de una asesora de imagen no consiste solo en embellecer, sino en interpretar y potenciar el mensaje que cada persona necesita comunicar.

Su propuesta va más allá de la moda superficial: busca construir una imagen coherente, sostenible y poderosa. "Si quieres aprender a leer la comunicación detrás de cada prenda y accesorio, y convertirlo en tu herramienta de trabajo como asesora de imagen, sígueme para más contenido como este", concluye en su mensaje.