Las zapatillas con estampado de vaca que triunfan este otoño: es la nueva obsesión que reinventa la moda

Creíamos que el estampado del mundo salvaje había llegado a su fin. Sin embargo, la realidad es exactamente lo contrario y es que, ha llegado con más fuerza que nunca con el animal print de vaca.

Las Rebel Cow de Dr. Franklin se han convertido así en el icono de esta tendencia, combinando un diseño atrevido con la comodidad que define a la marca.

Su suela resistente y sus detalles modernos las hacen perfectas para quienes buscan un look audaz sin sacrificar practicidad.

Rebel Cow.

Sin lugar a dudas, el aspecto más destacable es su diseño que no pasa desapercibido. Su diseño limpio, con líneas suaves y acabados pulidos, refleja la esencia contemporánea de Dr. Franklin, una marca que sabe cómo unir moda, confort y actitud en cada uno de sus modelos.

Inspiradas en el estampado de vaca, logran un equilibrio perfecto entre lo atrevido y lo sofisticado, convirtiéndose en el complemento ideal para quienes buscan marcar estilo sin renunciar a la comodidad.

El contraste entre los tonos blancos y marroones del estampado aporta dinamismo y versatilidad, permitiendo combinarlas con todo tipo de prendas.

En cuanto a su confección, las Rebel Cow están elaboradas con materiales de alta calidad que aseguran durabilidad y resistencia.

Por su parte, la parte superior se adapta fácilmente al pie, mientras que su interior acolchado ofrece una sensación de confort constante incluso en los días más largos.

Asimismo, la suela gruesa y antideslizante no solo garantiza estabilidad y amortiguación, sino que también aporta ese aire urbano y moderno que las hace destacar.

Disponibles en tallas desde la 36 hasta la 41, estas zapatillas se adaptan a una amplia variedad de perfiles y estilos.

Tanto si buscas un look casual para el día a día como un conjunto más arriesgado para salir, las Rebel Cow son el toque final perfecto.

Su versatilidad permite llevarlas en cualquier época del año, siendo especialmente ideales para las temporadas de otoño e invierno, donde los contrastes y texturas ganan protagonismo.

No obstante, lo mejor de todo es su precio, con un coste de 89,99 euros, las Rebel Cow están disponibles en el punto de venta oficial de Dr. Franklin, tanto en tiendas físicas seleccionadas como en su plataforma online.