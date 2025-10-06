Bolso de mano Parfois.

Parfois vende el bolso favorito de este otoño: disponible en tres colores por 15,99 euros

La marca, conocida por su gran oferta en bolsos y accesorios femeninos, ha sorprendido a las amantes de la moda con esta nueva apuesta para el otoño.

En el mundo de la moda, los accesorios son mucho más que un complemento: son el punto de equilibrio que define la identidad de un look.

Precisamente, un claro ejemplo de ello es el bolso de mano con colgante de Parfois, que representa esa fusión perfecta entre funcionalidad y estilo.

Con un diseño estructurado y un acabado pulido, esta pieza se convierte en una aliada imprescindible para quienes buscan proyectar una elegancia contemporánea sin renunciar a la practicidad del día a día.

Concretamente, se trata de un accesorio elegante y versátil, pensado para quienes buscan combinar estilo y funcionalidad.

Fabricado en poliuretano de alta calidad, presenta una textura suave y un acabado cuidado que le da un aspecto sofisticado, ideal para el día a día o para ocasiones especiales.

Su diseño incluye un colgante decorativo extraíble, que aporta un toque distintivo sin comprometer la practicidad del bolso.

En cuanto a su organización interna, el bolso cuenta con un compartimento central con cierre de cremallera, un bolsillo interior forrado y divisiones laterales con cierre de imán, lo que permite mantener todo ordenado y al alcance de la mano.

Además, sus asas fijas ajustables con hebilla y la bandolera extraíble y regulable permiten varias formas de llevarlo, adaptándose a diferentes estilos y necesidades.

Sus dimensiones de 30 cm de largo, 30 cm de alto y 10 cm de ancho, junto con la longitud ajustable del asa entre 25 y 50 cm, lo hacen cómodo de transportar sin perder capacidad.

Además, el bolso está disponible en varios colores: taupe, negro, burdeos, azul marino y blanco, lo que permite combinarlo con diferentes estilos y looks.

Pero eso no es todo, actualmente se encuentra en oferta por 17,99 euros, con un descuento del 25 % respecto a su precio original de 23,99 euros. Este bolso es una excelente opción para quienes buscan un complemento práctico, versátil y con un toque de elegancia para cualquier ocasión.

¿Cómo combinarlo?

Este bolso de mano con colgante de Parfois se integra fácilmente en una gran variedad de looks y estilismos. De hecho, desde EL ESPAÑOL proponemos este outfit:

Una forma ideal de combinarlo es con una gabardina con cinturón de Pull&Bear (39,99 euros), que aporta estructura y un aire sofisticado al conjunto. El cinturón ayuda a marcar la silueta y equilibra el volumen del bolso, consiguiendo un resultado estilizado y moderno.

Estilismo completo.

Para la parte inferior, los jeans TRF cropped flare de tiro alto de Zara (25,95 euros) añaden un toque actual gracias a su corte acampanado y al tobillo, realzando la figura y creando un contraste interesante con la elegancia del bolso.

En los pies, unos botines chelsea de volumen de Pull&Bear (35,99 euros) completan el conjunto con carácter. Su diseño robusto contrasta con la feminidad del bolso y da un toque moderno y cómodo, ideal para caminar por la ciudad sin perder estilo.

Finalmente, un jersey de punto de Mango (26,99 euros) aporta calidez y textura al conjunto. En tonos neutros como beige, gris o crudo, resalta el color del bolso, mientras que en tonos más intensos como burdeos o azul marino se crea una armonía cromática elegante y otoñal.