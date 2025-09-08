Parfois vende el bolso favorito para este otoño: disponible en cuatro colores por solo 12,99 €

En el competitivo mundo de la moda asequible, la firma portuguesa Parfois continúa demostrando que funcionalidad y estilo no están reñidos.

Su última propuesta, la mochila de tejido con bandolera, llega como una de esas piezas llamadas a convertirse en imprescindibles del armario femenino. Una opción práctica y moderna que, además, destaca por su excelente relación calidad-precio.

Con un diseño compacto y bien pensado, esta mochila se adapta con facilidad al ritmo dinámico del día a día. Sus medidas, 29,5 cm de largo, 34 cm de alto y 11 cm de ancho, ofrecen espacio suficiente para llevar lo necesario sin resultar voluminosa.

Mochila con bandolera. Ref. 234000_NVL

Ya sea para moverse por la ciudad, para un día de compras o incluso para escapadas de fin de semana, la pieza está concebida para acompañar distintos escenarios sin perder estilo.

Uno de sus grandes atractivos es su doble funcionalidad. Gracias a su asa superior fija y a sus asas traseras regulables y extraíbles, la mochila puede llevarse tanto en la espalda como en formato bandolera.

Este detalle la convierte en un accesorio flexible, capaz de adaptarse al look y a la situación: informal y cómoda como mochila, más urbana y estilizada como bandolera.

En cuanto al diseño exterior, la pieza incorpora bolsillos frontales y traseros con cierre de cremallera, así como bolsillos laterales exteriores, que permiten organizar con facilidad los objetos personales de uso frecuente.

El compartimento principal, forrado en poliéster y con cierre de cremallera, añade seguridad sin renunciar a la practicidad. Todo en un conjunto que busca responder a las necesidades reales de la mujer actual.

Fabricada en una mezcla de 60 % poliéster y 40 % poliuretano en el exterior, con un forro interior de 100 % poliéster, la mochila presenta un acabado resistente y ligero, con una textura tipo lona que le confiere un aire desenfadado y contemporáneo.

Además, resulta muy fácil de mantener: basta con pasar un paño suave y seco para conservar su aspecto original, evitando el uso de agua o productos abrasivos.

No obstante, la propuesta no estaría completa sin una paleta de colores versátil. Disponible en azul marino, camel, crudo y rojo, la mochila de tejido con bandolera se adapta con facilidad a distintos estilos.

Mochila con bandolera. Ref. 234000_NVL

Mientras los tonos crudo y camel resultan sobrios y minimalistas, el azul marino ofrece una opción clásica y elegante; el rojo, por su parte, aporta ese toque vibrante ideal para quienes buscan un accesorio capaz de levantar cualquier look.

El precio es otro de los puntos fuertes de esta pieza. Con un coste original de 23,99 euros, actualmente puede encontrarse en la web de Parfois rebajada a 12,99 euros, lo que supone un descuento del 46 %.

Una cifra realmente competitiva para un accesorio de estas características, especialmente si se considera su diseño inteligente y su durabilidad. No es de extrañar que varias de las versiones comiencen ya a agotarse en algunas tiendas y tallas.

Más allá de su funcionalidad, la mochila encarna a la perfección el espíritu de Parfois: ofrecer accesorios de moda accesibles, actuales y con una estética cuidada.

Puede combinarse sin esfuerzo con looks casuales, como unos vaqueros y una camiseta básica, o integrarse en conjuntos más urbanos con blazer y pantalones de pinzas.