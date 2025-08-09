El pantalón de Zara que todas debemos tener este verano: disponible por 5,99 euros tras un 76% de descuento

En un panorama donde la moda busca combinar funcionalidad, comodidad y estética en cada prenda, Zara continúa posicionándose como un referente en cuanto a diseño accesible y coherente con las demandas del consumidor.

Una de sus incorporaciones más notables es el pantalón efecto ante de tiro medio y pierna ancha, una prenda que reúne las claves del estilo actual con una textura cálida y sofisticada, evocadora de materiales nobles como el nobuk o el ante natural.

Su precio, fijado anteriormente en 25,95 euros, lo sitúa como una opción asequible dentro del catálogo habitual de la firma, aunque en las últimas semanas ha sido incluido en campañas de rebajas, alcanzando descuentos que lo dejan disponible por tan solo 5,99 euros.

Pantalón efecto ante. Ref. 5070/152/681

Este modelo destaca por su corte amplio, su cintura ligeramente elástica en la parte posterior y el uso de un tejido que simula el acabado del ante, sin recurrir a materiales de origen animal.

La prenda ha sido bien recibida por su equilibrio entre modernidad y sencillez, lo que la convierte en una de esas piezas de fondo de armario que pueden acompañar múltiples estilismos, tanto en entornos informales como en contextos más estructurados.

El pantalón presenta un diseño que responde a una tendencia consolidada en los últimos años: la recuperación de siluetas amplias y relajadas.

Lejos de los cortes ajustados que dominaron la temporada anterior, esta pieza apuesta por una pierna ancha, recta y fluida, que proporciona movimiento, comodidad y una estética alineada con el minimalismo funcional.

El tiro medio contribuye a que la prenda se adapte a distintos tipos de cuerpo sin generar una presión excesiva en la zona abdominal, mientras que la cintura trasera con goma oculta garantiza una mayor flexibilidad sin comprometer la línea frontal del pantalón, que se mantiene limpia y pulida.

Además, el pantalón cuenta con un cierre lateral oculto mediante cremallera, una solución discreta que permite vestir la prenda sin romper su diseño depurado.

El resultado es una prenda de apariencia cálida, elegante y sofisticada, adecuada tanto para el verano, la primavera y el otoño como para las jornadas más cálidas de invierno.

La caída del tejido contribuye a que el pantalón se perciba como una pieza fluida y estructurada a partes iguales, capaz de adaptarse a múltiples contextos sin perder presencia visual.

Amplia disponibilidad

Disponible en tallas que abarcan desde la S hasta la L, el pantalón efecto ante de Zara ha demostrado una buena acogida tanto en la plataforma online como en tiendas físicas.

Su precio inicial, 25,95 euros, ya lo posicionaba como una alternativa interesante dentro de las colecciones de entretiempo. Sin embargo, durante el periodo de rebajas de verano, la prenda ha alcanzado precios de liquidación, bajando hasta los 5,99 euros.

Múltiples combinaciones

Sus tonos disponibles (marrón, negro y beige) y su estructura simple lo convierten en una base ideal para construir looks tanto diurnos como vespertinos.

En un entorno informal, puede combinarse fácilmente con una camiseta básica de algodón o un top sin mangas, sandalias planas o deportivas sobrias, y una sobrecamisa ligera para los momentos más frescos del día.

En contextos más formales, el pantalón encuentra en las blusas fluidas, los cuerpos estructurados o incluso los tops de canalé sus aliados naturales. Basta añadir unos zapatos de tacón medio, un bolso estructurado y unos pendientes metálicos discretos para componer un conjunto elegante, cómodo y actual.

Pero eso no es todo, también es posible adaptarlo a un estilo bohemio chic si se combina con blusas con bordados o estampados discretos, sandalias de tiras y bolsos de fibras naturales como el ratán o la rafia.