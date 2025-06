La poza de aguas cristalinas en Castilla y León que parece sacada de Islandia y donde bañarse es gratis

Cuando llega el verano, es el momento de buscar formas de combatir las altas temperaturas, y dado que no en todos los puntos de la geografía española hay playa, es necesario buscar alternativas.

Una de ellas la encontramos en Castilla y Léon, donde se puede encontrar una poza de aguas cristalinas que parece sacada de Islandia y en la que es posible disfrutar de un buen baño de forma totalmente gratuita.

Se trata de una piscina natural situada en la provincia de Ávila, concretamente en el término municipal de Navacepeda de Tormes, en el interior del Parque Regional de Gredos. Estamos hablando del Pozo de las Paredes.

Esta es una garganta natural formada por el cauce del río Barbellido que merece una buena visita, especialmente en los días de más calor. En cualquier caso, ofrece un paraje natural único y excepcional, siendo uno de los destinos más visitados de Castilla y León.

Protegido por dos grandes paredes rocosas verticales y talladas durante siglos por el viento y el agua, y con un puente medieval del siglo XIII desde el que es posible obtener unas impresionantes vistas del lugar, una piscina natural simplemente espectacular.

Sus aguas vienen del deshielo de la Sierra de Gredos, estando fría, pero siendo muy cristalinas y limpias. Justo al lado del agua se puede encontrar un lugar en el que poder disfrutar del sol, como si se tratase de un solárium.

Para ello, hay unas grandes formaciones de granito planas, además de tener hueco suficiente para poder extender sobre ellas las toallas y así broncearse bajo los rayos del sol, descansar o simplemente disfrutar de la que es una de las grandes joyas de la provincia de Ávila.

Además, en su entorno hay un área recreativa con mesas, sillas y barbacoas para poder comer, así como un bar-restaurante en el que poder degustar la gastronomía más típica de la zona, aunque solo abre en verano.

Otras piscinas naturales de Castilla y León

El verano es sinónimo de calor y de ganas de darse un buen chapuzón y combatir así el calor. Los residentes en Castilla y León no tienen playa, pero esto no significa que no se puedan buscar algunas alternativas.

En toda la comunidad hay diferentes piscinas naturales en las que poder sumergirse durante horas. Se encuentran repartidas por toda la provincia y ayudan a la hora de llevar mejor el sofocante calor de los meses de julio y agosto.

Además del Pozo de las Paredes, podemos destacar otros enclaves idóneos para refrescarse y que conviene conocer.

Arenas de San Pedro (Ávila)

En Arenas de San Pedro podemos encontrar la que es considerada una de las mejores piscinas naturales de toda la región, un lugar ideal para pasar un buen día en familia y que los más pequeños lo pasen realmente bien.

Una de ellas tiene 50 centímetros de profundidad y la otra, dos metros, de forma que se puede adaptar a los diferentes tipos de público que acuden a ella para combatir el calor. El agua está muy limpia y cristalina, lo que permite disfrutar más del baño.

Pozo Azul de Covanera (Burgos)

En el sur de la Cordillera de Cantabria, en la localidad burgalesa de Covanera, está situada una impresionante piscina natural de agua cristalina. El Pozo Azul de Covanera es una de las piscinas naturales de Burgos más bonitas.

Es una especie de cala manantial que cuenta con una cueva y que está escondida en plena montaña. En este lugar no solo es posible relajarse y disfrutar de un buen baño, sino también para practicar un deporte acuático con cada vez más adeptos, como el buceo.

Candeleda (Ávila)

En plena Sierra de Gredos, además de poder disfrutar de un día repleto de naturaleza, aprovechando para practicar senderismo, puedes coronar la jornada perfecta con un buen baño.

Pocos sitios hay mejores para hacerlo que en las piscinas naturales de Candeleda, donde se puede disfrutar de todo tipo de comodidades para pasar una jornada llena de diversión en plena naturaleza.

Cascada de Pedrosa de Tobalina (Burgos)

Una de las piscinas naturales más bonitas de la comunidad autónoma es la Cascada de Pedrosa de Tobalina, a la que también se la conoce como Cascada del Peñón. Es un paraje único de grandes dimensiones, con 100 metros de ancho y 20 metros de altura.

Son cascadas que proceden del río Jerea y que terminan por ofrecer una poza natural que antiguamente era usada como un molino y que, en la actualidad, es un lugar idóneo para poder combatir el calor en los días más sofocantes del verano.

Aldeadávila de la Ribera (Salamanca)

Son muchos los que cada año se desplazan hasta Aldeadávila de la Ribera, un lugar de auténtico ensueño, uno de los pueblos más bonitos de la comunidad autónoma, además de una de las piscinas naturales más impresionantes.

En ella podemos encontrar una zona de baño en el río Duero y una extensa zona de arena en la que poder tomar el sol o disfrutar de un pícnic. Sin lugar a dudas, se trata de uno de los mejores destinos de la región para disfrutar en verano.

El Chorrón (Soria)

Para quienes prefieren una zona más natural y pequeña en la que relajarse y darse un chapuzón, rodeada de vegetación, el sitio perfecto es El Chorrón, en Soria, una piscina natural ubicada a los pies de una cascada y perfecta para los meses veraniegos.