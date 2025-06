La vida actual de Massiel y su dura confesión sobre el cáncer de pulmón: “Estoy viva de milagro y sigo luchando"

A lo largo de su carrera, Massiel no ha tenido reparos en hablar claro, ni siquiera en los momentos más delicados. Su franqueza durante la entrevista fue una muestra más de su carácter combativo. “Yo no soy una víctima, soy una superviviente”, afirmó en uno de los momentos más aplaudidos por la audiencia, dejando claro que su forma de enfrentarse a la vida no ha cambiado.