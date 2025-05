Raquel Pavo, experta en nutrición de animales: "Si tu perro tiene problemas de piel guárdate esta receta"

Si tu perro se rasca mucho, tiene problemas de piel o no hace bien la digestión puede que la causa esté en lo que come, aunque no lo parezca a simple vista. Es por ello que Raquel Pavo, veterinaria especializada en nutrición animal, lleva años ayudando a familias a mejorar la salud de sus perros a través de una alimentación más consciente y adaptada.

Esta veterinaria nutricionista ha visto de todo en su consulta: perros que no paran de rascarse, que tienen diarreas frecuentes, gases o incluso se inflaman sin razón aparente. “Muchos dueños piensan que su perro tiene alergia a algo, pero no saben a qué. Lo que no saben es que puede ser por la histamina, una sustancia que está en muchos alimentos”, explica.

La histamina es una molécula natural que se encuentra en muchos alimentos, sobre todo los que están fermentados o muy procesados. En perros con sensibilidad, esta sustancia puede causar picores, molestias digestivas y hasta problemas de piel. Por eso, Raquel ha creado una receta especial, baja en histamina, pensada justo para esos perros más delicados.

La salud de los perros dependen de la alimentación. Istock

Según asegura la experta, "esta receta es ideal para perros con sensibilidad a alimentos fermentados, curados o que han tenido problemas de piel o digestión tras ciertas comidas", un plato muy fácil de hacer y con el que tu mascota estará feliz todo el día.

Es por ello que hoy EL ESPAÑOL te trae la receta que ella recomienda para que puedas prepararla en casa y solucionar ese problema que tanto está afectando a tu perro sin darte cuenta.

Receta casera baja en histamina para perros sensibles Pescado blanco ultracongelado: bajo en histamina si se conserva bien y es muy fácil de digerir.

Patata cocida: suave para el estómago y saciante.

Alcachofa: ayuda a la digestión y al hígado.

Arándanos: ricos en antioxidantes y con efecto antiinflamatorio natural.

No necesitas ser experto en cocina para preparar esta receta. Solo cuece bien los ingredientes, mezcla en proporciones adecuadas y asegúrate de que todo esté bien cocinado y a una temperatura adecuada. "Lo importante es usar alimentos frescos y bien conservados, y evitar todo lo que sea muy procesado", aconseja Raquel.

Este tipo de alimentación puede ser un gran alivio para perros con problemas de salud que no mejoran con el pienso de siempre. Además, es una forma natural de cuidar su cuerpo desde dentro, sin medicamentos ni productos químicos.

"Muchas veces un cambio en la comida hace que el perro deje de rascarse o mejore su digestión en pocos días. La alimentación es una herramienta muy poderosa", concluye Raquel. Así que si tu peludo no se encuentra del todo bien y ya has probado de todo, quizás ha llegado el momento de mirar dentro del plato.