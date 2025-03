La vida actual de Beatriz Carvajal, de ser Gregoria en 'LQSA' a su salida inesperada de la serie: "Acabé quemada"

Es claro que hubo algo que hizo que la actriz no quisiera regresar a La que se avecina. Finalmente, en marzo de 2022, en una entrevista con Vanity Fair, Beatriz Carvajal explicó un poco más sobre sus razones: "Sí, me sentí quemada, pero no por mis compañeros, sino por otras personas con las que no tenía buena relación. Por eso decidí irme."