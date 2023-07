¿Cómo gestionar de forma adecuada nuestro presupuesto en verano?

Quien dice verano dice periodo de disfrute y, potencialmente, más gastos asociados. Las vacaciones suelen dificultar nuestra capacidad de ahorro, por lo que resulta fundamental plantear un presupuesto cerrado.

¿Pero cómo exprimir estos días sin estar tan pendiente del dinero? ¿Es posible evitar el derroche? Recopilamos algunos consejos de expertas para no caer en las trampas más habituales.

Aplicaciones con descuentos

La experta América Lizcano recomienda "buscar aplicaciones donde haya descuentos y cupones. Cada vez hay más webs dedicadas a ello, con las que se puede ahorrar bastante, por ejemplo, con los vuelos, el alquiler de un coche de manera más económica una vez llegado al destino vacacional, en determinados hoteles por fidelización o incluso ofertas en algunos restaurantes".

Los paquetes vacacionales pueden ser claves. Según los expertos de Chollometro, "la búsqueda de ofertas de paquetes vacacionales ha aumentado considerablemente en relación con el año pasado. En concreto, si se comparan las diez ofertas relacionadas con viajes más buscadas entre enero y mayo de este año, con el top 10 de los chollos publicados el año pasado en las mismas fechas, veremos que un 70% de los descuentos compartidos este año están relacionados con paquetes vacacionales, lo que supone un 40% más que en las mismas fechas del año pasado".

Distribuye el dinero

"Viajar no solo es ir a un destino, es descubrirlo, hacer excursiones, comer lo típico, relacionarte con locales, hacer actividades… es muy importante saber qué es lo que realmente queremos hacer, cuáles son nuestras prioridades y las actividades indispensables que nos hacen mucha más ilusión y destinar esa partida de dinero para ello", explica la experta.

El coste de las actividades

Toca "investigar qué actividades podemos realizar también al aire libre que no nos representen un gasto muy grande y con las que podamos disfrutar de manera más económica como caminar por sitios especiales recomendados por los lugareños de la zona, y conocer el destino de manera única, salir a tomar fotos o hacer un picnic fuera, es otro consejo. Este tipo de cosas nos ayuda a que podamos socializar con otras personas y además de eso no gastemos tanto dinero", asegura la experta.

Comparar precios

Es clave "investigar y comparar los precios antes del viaje, además de pequeños detalles con los que se puede ahorrar como, por ejemplo, llevar algunos snacks en el bolso, para picar entre horas, y es muchísimo más sencillo para aprovechar a hacer excursiones y tengamos más dinero para utilizarlo en otras cosas extra con las que se quieran disfrutar", añade.

Cuidado con la comida

A nivel alimenticio, no dudes en optimizar la compra diseñando el menú y la comida que se necesita para los próximos días. "Así se sabrá qué ingredientes hacen falta al hacer la compra en el supermercado para la casa habitual o la de vacaciones. En este sentido, es importante comprar con cabeza revisando previamente lo que hay en la nevera y en la despensa y hacer una lista de la compra para evitar coger en el supermercados cosas por duplicado que ya había en casa o que no se necesitaban", explican los expertos de Too Good To Go.

Tener la despensa o la nevera organizada es otra pauta básica: "la organización y el orden en la despensa y la nevera es clave para acabar con el desperdicio de alimentos. Colocar la comida en su compartimento correspondiente de la nevera ayuda a mantener de forma adecuada los alimentos. Además, tanto en el armario de la despensa como en el frigorífico, coloca siempre delante o a la vista lo que necesita ser consumido antes o que esté a punto de alcanzar su fecha de consumo, de esta forma te aseguras de consumirlo antes de que venza o se estropee".

América Lizcano recuerda finalmente: "quejarse no permite que se aprecien las cosas que se tienen alrededor. Hay que mantener los ojos de turista y dar gracias por cada pequeña cosa que se pueda disfrutar, proyectándose a lo que se desea para el próximo verano".

