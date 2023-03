El "ghosting" tiene otro sucesor: así es el "cricketing", el fenómeno que arrasa en redes

En la actualidad, se estima que 1 de cada 10 españoles usa una aplicación de citas. Un dato revelador sobre la envergadura del fenómeno de las app que, en parte, justifica la aparición de nuevos fenómenos en el mundo del ligue virtual.

[Desgaste por empatía: qué es y cómo enfrentarlo]

Alba Durán, responsable de marketing de Bumble en España, destaca: "Las reglas de las citas están cambiando día tras día y lo vemos tanto en la forma en que las personas abordan las relaciones, como en la forma de conocerse. Nuestra investigación ('Lo que las mujeres (no) quieren') muestra que hoy en día, casi la mitad de los millennials españoles utilizan aplicaciones de citas como Bumble y buscan romper los estereotipos y moldes existentes a la hora de salir".

Con una comunicación más rápida y ágil, conocer a una pareja, puntual o permanente, resulta más fácil que nunca. Esta realidad no solo tiene, sin embargo, efectos positivos. Ha dado lugar a fenómenos tan cuestionables como el ghosting, que consiste en desaparecer sin dejar rastro, o el cloaking, su versión aún más extrema que consiste en bloquear a la persona que hemos conocido de todos los canales posibles. Entre los fenómenos que forman parte de este lista cabe asimismo destacar el cricketing. Descubre en qué consiste y si podrías ser víctima de él.

¿En qué consiste el cricketing?

El cricketing, que remite al famoso sonido del grillo asociado a un silencio incómodo, es un fenómeno que consiste en esperar una larga temporada antes de dar una respuesta a la persona con la que entablamos una conversación.

¿Cómo se aplica de forma concreta? No leer los mensajes de forma inmediata, dejarlos en "visto" para contestar días más tarde, no descolgar el teléfono cuando te llaman o posponer de forma continua una cita son solo algunos ejemplos.

Esta técnica, que aboga por el "dejarse desear", se propone generar la máxima expectación. La otra persona queda pendiente de las noticias de su interlocutor, sin tener margen de acción. El propósito es generar frustración y deseo.

¿Cómo saber si me está afectando?

A diferencia de fenómenos como el firedooring, que define una relación unilateral en la que uno de los dos no se entrega tanto como el otro, el cricketing se aplica de forma voluntaria. La persona es plenamente consciente de que su pareja potencial está expectante y desea saber qué le ocurre.

En este sentido, la otra persona quiere mantener el control pleno de la situación, decidiendo cuándo contesta. Si sientes que estás constantemente pendiente de la persona con la que has empezado a hablar, que tarda mucho en contestarte sin darte demasiadas explicaciones y se ve completamente despreocupada por tus sentimientos, puedes encontrarte en esta situación.

¿Cómo afrontarlo?

Es fundamental identificarlo para que no te afecte en exceso: esta situación puede generar una carencia emocional muy importante. Antes de tomar una decisión con respecto a esta situación, es también clave identificar la intención real de la otra persona. ¿No me contesta de forma voluntaria o sencillamente no tiene tiempo? En este caso, tratarlo con la persona de forma directa puede ser la solución.

Este fenómeno, más común de lo que se suele pensar, puede ser el resultado de miedo o prejuicios acerca de la disponibilidad. Una persona que contesta demasiado rápido puede parecer desesperada y dar incluso pie a un comportamiento parecido.

Recuerda que ninguna relación, sea cual sea su punto, debería generar frustración o malestar. Si has llegado a un punto de no retorno y sientes que te está afectando cada vez más, no dudes en cortar de raíz y consultarlo con un profesional para evitar daños a largo plazo.

Sigue los temas que te interesan