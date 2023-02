Cómo detectar una relación tóxica, en palabras de experto

Analizar todo lo que ha ido mal : es importante enumerar todas las cosas que han salido mal, para interiorizarlas, buscar soluciones de cara al futuro, y detectarlas en otras personas para no sentir atracción hacia otra relación tóxica.

Tomar distancia con la expareja: en el caso de las relaciones tóxicas, las rupturas no suelen ser en buenos términos, si no que acaban llenas de reproches y dolor. En este sentido, mucha gente se empieza a sentir cómoda en la toxicidad y pueden cometer el error de no poder renunciar al contacto con esa pareja. Lo mejor, aunque pueda parecer infantil, es cortar todo tipo de contacto en la medida de lo posible, porque hay situaciones en las que puede haber mascotas o hijos.