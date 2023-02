Las cifras hablan: “El 40% de las encuestadas ha usado una app de citas para ligar en otra lengua”

Seis de cada diez españoles ya han utilizado apps de citas para conocer a alguien que no sea de habla hispana. Parece que para el amor no hay barreras ni fronteras y menos aún lingüísticas. Y el 51% de las mujeres españolas confiesan sentirse seguras ligando en inglés.

Esa es la conclusión a la que se ha llegado tras un informe realizado por la plataforma premium en aprendizaje de idiomas Babbel y la aplicación global de citas Badoo, tras entrevistar a 1.000 personas.

Sin embargo, para construir una relación exitosa, la comunicación es primordial, ya que ligar sin hablar el mismo idioma puede hacer que nos dejemos parte de nuestros sentimientos en el tintero.

Y, con las nuevas fórmulas para conquistar corazones —el 40% ya ha utilizado apps de citas para conocer a alguien de un país que no sea de habla hispana—, el amor internacional e intercultural fluye más que nunca.

Pero ¿estamos dispuestos a aprender un idioma nuevo por amor? ¿Tienen mejor futuro las relaciones bilingües? ¿Hasta qué punto afectan o influyen las diferentes costumbres y hábitos en la evolución de un affaire? ¿Cuál es el lenguaje del amor?

Nelson Mandela afirmó: “Si hablas a una persona en una lengua que entiende, las palabras irán a su cabeza. Si le hablas en su propia lengua, las palabras irán a su corazón”.

Con esa máxima nos recibe Raquel Meca, Senior International PR Manager de Babbel que, junto a Remy Le Fèvre, Global Head of Brand Engagement and Influence de Badoo, nos aclaran todas las dudas y rompen con todas las creencias limitantes que nos pellizcan el corazón a la hora de elegir una pareja que no hable nuestro idioma.



¿Cuáles son las barreras lingüísticas que encuentran los españoles a la hora de ligar?

Raquel.- Según la encuesta que hemos realizado recientemente Babbel y Badoo, el 61% de las personas iría a una cita con alguien que hablara otro idioma ya que cree que la barrera lingüística se puede superar. Pero no solo eso, el 85% de los encuestados asegura que estaría dispuesto a tener una pareja que no hablase español y el 40% ya ha utilizado apps de citas para conocer a alguien de un país que no sea de habla hispana, asegura Raquel.

¿Qué papel desempeña una app para conocer a gente de habla no hispana?

Remy.- Nuestra app, Badoo, permite a la gente conectar de forma sencilla, tanto si quieren charlar, hacer amigos o tener una cita, con herramientas que facilitan a sus miembros expresarse tal y como son y encontrar aquello que están buscando, desde funciones de búsqueda avanzada hasta conectar a través de moods, música, intenciones e intereses. Badoo es la la segunda aplicación de citas más descargada del mundo, con millones de miembros en todo el planeta.

¿Y cuántos de esos ligues o tonteos llegan a buen puerto?

Remy.- Aunque, a principios de este año, celebramos la boda de una feliz pareja que se conoció hace 11 años a través de Badoo y a quienes les colmamos de sorpresas en su día especial, nuestro éxito no siempre viene determinado por la consecución de una relación estable. Muchas personas de nuestra comunidad disfrutan de una buena conversación, hacen amistades para toda la vida y, quienes así lo desean, emprenden relaciones duraderas.

¿Cuáles son los principales obstáculos que surgen en parejas con distinta lengua?

Raquel.- El top 5 de los obstáculos que se encuentran las parejas a la hora de tener una relación con alguien que solo hable inglés son: comunicar sentimientos en profundidad (47%), resolver conflictos (28%), superar diferencias culturales (27%), llevarse bien con la familia de la pareja (25%) y ligar o conocerse al principio (23%).

¿Y como se manejan los diferentes códigos de buena o mala educación, el sentido del humor, los dobles sentidos de las palabras…?

Raquel.- ¿Sabes qué diferencia existe en alemán entre un “ich habe dich lieb” o “ich liebe dich”? Pues lo primero en alemán es un paso previo a una declaración de amor, siendo una expresión de aprecio y cariño, y lo segundo ya son palabras mayores.

Luego hay idiomas en que preguntar mucho mientras el otro habla es sinónimo de interés, otros en los que no esperar a que nuestro interlocutor acabe de hablar es una rotunda falta de respeto…

Y también efectivamente está el humor… Las formas de humor son muy variadas y llegar a entender dobles sentidos, juegos de palabras o dichos y refranes puede llegar a necesitar años de relación y complicidad.

Sin embargo, con la ayuda de los recursos adecuados, es posible minimizar esos obstáculos. La plataforma de clases en vivo Babbel Live, por ejemplo, fue diseñada para situaciones de la vida real, como las encontradas en relaciones multilingües. Hay clases dedicadas a temas como el amor, la familia y las relaciones.

Saber inglés rema a favor del entendimiento, pero ¿cómo andamos los españoles de nivel de inglés?

Raquel.- Según los datos que manejamos, seis de cada 10 españoles tienen algún conocimiento en la lengua inglesa. Y el nivel crece conforme baja el rango de edad. De esta forma, los centennials son los que mejor controlan el idioma, seguidos por los millennials. Entre las razones se encuentran el consumo de entretenimiento y redes sociales.

Según una encuesta realizada por Babbel, uno de cada dos centennials consume cine y televisión en versión original, mientras los millennials consumen al menos la mitad de su contenido en versión original.

En cuanto al uso de las redes sociales es interesante conocer que el 21,3% de los centennials ya consume al menos el 50% de su contenido en inglés, y un 51,1% al menos un cuarto de su contenido.

Y cuando ninguno de los dos comparten ni nociones básicas de inglés ¿qué les aconsejas?

Raquel.- Dicen que una mirada vale más que mil palabras, así que cuando falten las palabras tendrán que ser creativos y, al principio, usar miradas, gestos, traductores digitales y cualquier herramienta que pueda ser de ayuda.

Toda relación debe ser construida desde 0, y si deciden usar una lengua neutral, en la cual ninguna de las dos personas sea nativa, la parte positiva sería que ninguno estaría en desventaja y que podrían aprender paralelamente juntos.

Lo más práctico y beneficioso sería la inmersión lingüística para aprender rápido, así que les recomendaríamos aprender un idioma online, viajar a países de habla inglesa, ver series en inglés con subtítulos, oír podcasts, leer, etc. de cara a que su relación, como un niño, vaya creciendo y absorbiendo conocimientos hasta que los dos sientan que pueden expresarse libremente en el idioma vehicular elegido.

¿Cuáles son las parejas más compatibles en cuanto a idiomas se refiere?

Raquel.- No es fácil medir la compatibilidad de una pareja por los idiomas que hablan, pero, sin duda, compartir alfabeto es un gran paso. Luego, también podemos tener en cuenta la similitud entre los idiomas.

En primera instancia, un italiano y un español se entenderán mejor que un chino y un francés, puesto que las lenguas romances tienen muchas palabras parecidas y una forma similar de estructurar frases, etc. Por ejemplo, el holandés y el alemán también se parecen mucho, lo que podría sugerir más compatibilidad.

Además, lenguas similares a menudo también son sinónimo de más proximidad cultural. Por eso, Babbel enseña 14 idiomas diferentes desde 8 idiomas de visualización/referencia.

¿Hay algún consejo determinante para que funcione la relación con alguien de otra lengua?

Raquel.- Cada pareja debe encontrar su receta secreta para que su relación funcione, pero nuestro consejo es: comunícate, haz un esfuerzo extra y habla abiertamente de cualquier problema que tengas, así evitarás que las cosas se vuelvan demasiado complicadas más adelante.

Ríete: errores de pronunciación, malentendidos…Todo es más fácil con humor y amor. Sé curioso/a y abierto/a de mente. Sé flexible y comprensivo/a: en algunas culturas, la norma es la comunicación indirecta; un discurso elaborado y sinuoso que exige leer entre líneas.

En otros lugares, la comunicación se basa en la eficiencia, y lo importante es la sinceridad. Estos estilos distintos de comunicación también pueden afectar a las relaciones, y un comentario que a ti puede parecerte cortante, a tu pareja le puede resultar simplemente sincero.

¿No dominar las palabras en otro idioma es una ventaja para discutir menos?

Raquel.- Por supuesto. Si se discute en un idioma que ninguno de los dos habla a la perfección, se acaba discutiendo menos, porque las palabras no salen tan a bocajarro y al tener que pensar antes de hablar, a veces, se evita decir cosas de las que uno/a se habría arrepentido.

Y, en general, aprender un idioma nuevo siempre es bueno, aunque también puede ser estresante a ratos. Hay un proverbio chino que dice: aprender un idioma nuevo es tener una ventana más desde la que observar el mundo. ¡Y es del todo cierto!

¿Se puede querer aprender una nueva lengua solo por amor?

Raquel.- Y tanto. En Babbel hemos recibido a lo largo de los tiempos muchos mensajes de personas que aprenden por amor y que están muy agradecidas porque ahora ya pueden hablar con su pareja en su idioma y entender a sus amigos y familiares.

Para ser concretos, un 10% de las personas que usan Babbel lo hacen por amor y/o por conectar con familiares y amigos. Además, ahora con Babbel Live, pueden elegir las clases en vivo según la temática deseada y mejorar sus habilidades de conversación.

¿Con qué frecuencia se cae en la tentación de convertir a tu pareja en tu profesor de idiomas?

Raquel.- ¡Con mucha! Dicen que la mejor forma de aprender un idioma es en la cuna o en la cama. Así que no hay mejor persona de quien aprender que tu propia pareja, sin horarios, de forma gratuita y con mucha paciencia y amor. Ese esfuerzo es un símbolo de implicación emocional y una inversión de futuro de la que ninguno de los dos se arrepentirá.

¿Cómo se liga más en estos tiempos, por whatsapp, Instagram, apps de citas o de copas en la disco?

Remy.- Una reciente investigación que hicimos reveló lo siguiente: las personas de entre 18 y 30 años afirman que su forma preferida de comunicarse es por escrito (el 61 %), ya sea a través de mensajes de texto o de la app, frente a la mitad (el 51 %) de la gente de entre 35 y 45 años.

El 53 % de las personas encuestadas afirma que prefiere ligar a través de comunidades online, mientras que solo el 30 % se sentiría más a gusto cara a cara, y el 27 % por teléfono. Estos resultados indican que la mayoría de los miembros de Badoo prefieren explorar los intereses de una cita potencial antes de tener una llamada telefónica más íntima o un encuentro cara a cara.

¿Qué planes prefieren los que buscan una primera cita?

Remy.- La Generación Z española busca planes de citas más únicos y emocionantes que los de sus colegas millennials. Éstos renuncian a las tradicionales cenas y copas y prefieren disfrutar de un festival de música o de un paseo.

Los comportamientos en las citas cambian constantemente y, aunque puede haber tendencias generacionales, todo depende de los intereses de cada persona.

Y, para terminar, ¿algún sabio consejo para que ligar con un extranjero sea como coser y cantar?

Raquel.-La paciencia e interés por la pareja y entender su cultura son, sin duda, la poción mágica para que una relación multicultural funcione. Acostumbrarse a quitarse los zapatos al llegar a una casa o comer temprano o tarde para nuestras costumbres, son solo la punta del iceberg de todo lo que una relación multicultural debe superar para adaptarse el uno al otro.

Remy.-Escuchar con atención es la clave, porque las costumbres y valores de cada cultura tienen unas raíces y un porqué y la única forma de entenderlas es mostrando comprensión y participando de ellas.

Según un reciente estudio de Babbel y Badoo, los tres principales obstáculos en las citas interculturales son: la capacidad de comunicar los sentimientos en profundidad, la habilidad para resolver conflictos y la superación de las barreras culturales.

Aunque estos desafíos están ahí, parece que en España se consideran obstáculos que merece la pena superar. En definitiva, el 85 % considera que aprender el idioma de su pareja le ayudará a conocerla mejor y el 64 % cree que fortalecerá su relación.

