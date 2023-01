Cuesta de enero: por qué la regla del 50/20/30 podría ser clave para ahorrar según los expertos

Organizar sus finanzas puede convertirse en un auténtico reto. El Observatorio Cofidis de Economía Sostenible en el Hogar 2022 destacaba, el pasado mes de octubre, que el 25% de los españoles vive en un hogar donde no hay capacidad para ahorrar a final de mes y solo una de cada tres personas consigue ahorrar hasta un 10% de lo que ingresa.

[10 trucos con los que, sí o sí, conseguirás ahorrar dinero]

Aunque las posibilidades de ahorrar sean limitadas en algunos hogares, es posible contar con una ayuda, como una "hucha" de ahorro automática (se transfiere el dinero de la cuenta principal a la paralela mensualmente) o aplicaciones móviles.

Por ejemplo, Fintonic, es una aplicación para controlar las finanzas, poder ahorrar y conseguir préstamos. Sirve para ver y organizar todos los movimientos de dinero, tarjetas e inversiones en un solo lugar. Además, diagnostica los gastos y avisa cuando se descontrolan. Goodbudget (anteriormente EEBA, el Easy Envelope Budget Aid) es otro gestor monetario para planificar presupuestos y gestionar las finanzas personales, por categorías y tipos de gastos.

Una técnica en concreto se ha hecho famosa para controlar los gastos de forma clara y asequible para todos: la regla del 50/20/30.

¿En qué consiste?

Popularizada por la senadora estadounidense Elizabeth Warren en el libro All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan (2005), proponer dividir el presupuesto en tres categorías para lograr ahorrar dinero a fin de mes. "Con la regla del ahorro 50/30/20 se cambia el orden de los términos, de manera que a los ingresos se le resta el ahorro, quedando la operación matemática siguiente: ingresos - ahorro = gastos" aclaran los expertos del BBVA.

Según esta regla, el 50% de nuestro presupuesto debería gastarse en "necesidades", es decir, alquiler, alimentación, medios de transporte, gastos médicos y gastos de posibles hijos.

El 20% de los ingresos mensuales se deben dedicar a objetivos específicos, como la devolución de un préstamo o la compra de un inmueble, mientras que el 30% restante se puede gastar de forma libre. Es decir, gastos no esenciales, de lo que se podría prescindir, y que supongan bienestar. Pueden ser quedadas entre amigos, compras de ropa o suscripciones a plataformas.

¿Por qué es ventajosa?

Aunque no siempre se pueda aplicar debido a un coste de vida cada vez más elevado (depende en parte del nivel de ingreso), permite ser consciente de los ingresos y gastos por categorías y ajustarlos. Si acostumbras a gastarte más dinero en ocio, esta regla te podría ayudar a equilibrar.

De igual manera, puede limitar situaciones de descontrol y asegurarse de que los gastos imprescindibles se realicen de forma segura. Finalmente, es una técnica de ahorro infalible para garantizar más soltura económica a largo plazo. Aunque el ahorro sea mínimo en un principio, podrá incrementarse de forma lenta pero segura. En todo caso, los porcentajes pueden ajustarse a la situación personal de cada uno, siendo el primer gasto, en necesidades, un poco más elevado.

Sigue los temas que te interesan