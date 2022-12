El regalo infalible de Nuria March para el día de Reyes es "lujo en sí mismo"

Nuria March nos da la recomendación del regalo con el que nunca fallas en el día de Reyes que "al ser tan exclusivo y novedoso, no es un regalo común, y por eso, es un acierto asegurado. Yo ya tengo el mío y no me desprendo de él", cuenta para magasIN.

La empresaria y modelo lo tiene claro, "sin duda, el regalo infalible es el 'Ladenac Solid Perfume', un formato ideal para llevar consigo o como un regalo de lujo exquisito, perfecto tanto para hombres como para mujeres. Se puede llevar en el bolsillo de la chaqueta, en el bolso, para viajar... su tamaño te permite llevarlo a todas partes ya que cabe en la palma de la mano".

Un perfume sólido inspirado en los bálsamos de antaño que para Nuria March es "un pequeño regalo de lujo en sí mismo" y conseguirá hacer feliz a la persona que lo reciba. "El perfume sólido de Ladenac es un regalo novedoso que permite poder disfrutar de tus aromas favoritos en cualquier momento y está disponible en las siete fragancias que componen la colección de perfumes de 'Ladenac Eau de Parfum', explica.

Ladenac

Este perfume sólido se presenta en un contenedor de diseño fabricado en Zamak con cierre imantado. Está inspirado en los bálsamos de antaño, perfumes sólidos que se utilizaban en la antigüedad.

Perfume sólido

Ladenac fabrica perfumes desde 1884 "con el saber hacer de los artesanos, sin atajos, cuidando cada detalle y con la calidad por bandera. Sin parafinas, ni palma, con mechas de algodón natural. Los aromas son recuerdos y los recuerdos no tienen precio", cuentan desde Ladenac en su página web.

Su fundador, Patrick Douenat ha estado vinculado durante más de 30 años al mundo del lujo y la perfumería. Él crea para Ladenac Milano una perfumería de calidad y diseño, funcional y elegante en Milán, epicentro del lujo italiano.

Los perfumes y velas aromáticas de la marca cuentan con una cuidada elaboración propia. Formulaciones propias que nacen del mestizaje de una tradición familiar centenaria y vanguardistas 'narices' de prestigio internacional.

