El Magatest de Enriqueta Chicano: "No hay nada más demoledor que 'la falta de memoria'"

Enriqueta Chicano ha desempeñado toda su vida profesional en el servicio público, donde ha acumulado una notable experiencia en la gestión pública y que le ha llevado a ser candidata para ser Top 100 Mujeres Líderes en España en la categoría de Función pública, institucional y política en su décima edición, reconocimiento que ya recibió en la edición de las Top 100 2011.

Entre 2012 y 2021 fue consejera de Cuentas del Departamento Segundo de Fiscalización y presidenta de la Comisión de Igualdad. Desde noviembre de 2021 es presidenta del Tribunal de Cuentas.

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Enriqueta Chicano ha estado vinculada siempre a la participación en organizaciones sociales y ciudadanas. Además, es diplomada en Altos Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).

La presidenta del Tribunal de Cuentas responde a nuestro Magatest en el que las preguntas son títulos de libros escritos por mujeres como Virginia Woolf, Ana María Matute, Jane Austen, Almudena Grandes, Carmen Laforet, Alice Munro, Elena Ferrante…

1. Tu 'primera memoria'…

Un aulita muy elemental y muy sobria en una casa baja (era parte de un colegio también pequeño, en el barrio de Tetuán, al lado de la estación de metro de Tetuán en lo que era entonces extrarradio de Madrid. El colegio se llamaba Fröebel, la señorita, Marcelina con gafas y pelirroja).

Yo tenía tres años y no tenía edad de ir al cole, pero tanto me empeñé que la señorita Marcelina le permitió a mi madre que me llevara a ratos. Fui aprendiendo a leer.

Algunas tardes mi padre me daba un “paseo” en metro para que practicara: “Estecho”, “Alvalalo”, “Cuato Caminos”…

2. 'Una habitación con vistas' a…

A la mar. Siempre es el mismo y siempre distinto. Sereno, agresivo, gris, verde, azul…

3. ¿'Orgullo y prejuicio(s)' sobre…?

Prejuicios, a ser posible, nunca. Orgullo, el imprescindible.

4. 'La amiga estupenda' es…

Con la que siempre cuentas, para la que siempre estás. En la que confías sin reservas. No es imprescindible que esté siempre a tu lado, pero su compañía siempre es la más grata.

5. ¿Qué fue 'lo que el viento se llevó'?

Penas, algunas indecisiones, absurdos sentimientos de culpa…

6. ¿Queda algo de 'la edad de la inocencia'?

No creo que haya una edad para la inocencia. Afortunadamente es compatible con cualquier edad, tanto como la capacidad de sorprenderse. Así que, sí, queda mucho.

7. ¿Qué te deja 'el corazón helado'?

La violencia, la maldad, la mentira, en todas sus formas y en todos los sitios



8. ¿'El mejor de los mundos posibles'?

El que te permita reaccionar contra lo menos bueno, el que te permita vivir como decía Voltaire “de la mejor manera posible”. Con coherencia.



9 ¿A quién asesinarías 'en el Orient Express'? O, por si la metáfora no se entiende como tal, ¿a quién regalarías 'un viaje sin retorno'?

Algún vagón sí llenaría de envidiosos, avariciosos, mentirosos, soberbios, violentos. (Y les pongo cara)

10. ¿Qué supone 'la ridícula idea de no volver a verte'?

Sentimiento íntimo. De vivencias, de recuerdos, de amortiguar el dolor, de la vida, de la muerte, de belleza, de emociones

11. 'El amor más grande'…

El que en cada momento te parece el amor más grande.

12. ¿Para qué pedirías 'amnesia colectiva'?

Para nada. Creo que todo lo que cada uno ha vivido en su vida personal o colectiva, es mejor recordarlo, por bello, por grato, o por todo lo contrario. Para buscarlo o para huirlo. No hay nada más demoledor que “la falta de memoria”.

13. Un 'secreto a voces'

No es un secreto.

14. 'Un secreto inconfesable'

No lo podría decir…

15. ¿Qué es para ti 'nada'?

La no existencia propia.

16. 'Cuando la revolución termine'…

Empezamos la siguiente.

