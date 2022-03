3 de 8

Mariló Fuentes es celadora en la UCI de Trauma del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla desde hace 5 años. Día a día, se encarga de las tareas fundamentales de movilizar a los pacientes, llevarlos a las pruebas y ayudar constantemente a sus compañeros del hospital.

La sanitaria admite que sí ha recibido menosprecios o comentarios desafortunados en su trabajo, incluso en su entorno más cercano. "Una vez una compañera enfermera me dijo un comentario que no me gustó nada. En la UCI antes había muy pocos celadores hombres, y como las camas de UCI pesan mucho, me dijo una enfermera que prefería que estuviera otro compañero trabajando". No obstante, aclara que en este sector las condiciones laborales son igualitarias no como en otros, como en la hostelería: "Me han pagado menos por hacer el mismo trabajo que un compañero. Pero yo me negaba a ir a trabajar".

En la entrevista declara que, aunque hemos avanzado a lo largo de los años, nos queda mucho por reivindicar. Para la celadora, la clave de todo está en la educación de las nuevas generaciones. A ellas, les manda un mensaje claro: "Que no se dejen avasallar, ser utilizadas ni tratadas como un objeto. Que se valoren a sí mismas y tomen sus propias decisiones, deben ser independientes".