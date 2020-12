La escritora Lucía Etxebarría sigue denunciando que es víctima de una campaña de “acoso y derribo” por “tránsfoba”. Si hace unos días remitió a los medios un comunicado en el que explicaba que no se atrevía a salir a la calle sola y que a su hija la insultaban en el instituto —además de retirar sus libros de los puntos de venta y de ser señalada por plagio—, ahora ha cargado contra la ministra de Igualdad Irene Montero.

La polémica se ha generado a raíz de los premios Triángulo 2020, organizados por el colectivo COGAM, que defiende los derechos de las personas LGTB+. La escritora ha sido ‘reconocida’ con el premio Ladrillo, destinado a señalar las actitudes contrarias a los grupos que representa la citada organización. A este acto acudió la ministra Montero.

Según explicó Beth Giraldo, la coordinadora Trans de COGAM, Etxebarría ha sido ‘premiada’ por haberse “posicionado entre las personas transexcluyentes, llegando a decir que las personas trans tenemos que pasar por exámenes psicológicos para ser lo que somos: hombres y mujeres”.

Tras ser informada de su mención, la escritora estalló en Twitter, especialmente contra Irene Montero: “Criticar una ley con datos no es transfobia. Que una ministra aplauda cuando le organizan una campaña de acoso y derribo a una mujer, es misoginia”. “¿De verdad este Ministerio tiene que declarar una guerra a las mujeres y a la cultura? Me parece lo más aberrante que he visto jamás”, ha opinado Etxebarría.

Criticar una ley con datos no es transfobia. Que es una ministra aplauda cuando le organizan una campaña de acoso y derribo a una mujer, es misoginia. — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) December 18, 2020

La autora también ha acusado a la ministra de incitar a una agresión contra ella: “Me pregunto cómo tiene Irene Montero la cara de cemento para quejarse de sus escarches cuando tiene a policías pagados con nuestros impuestos en la puerta, día y noche, mientras alienta a que a una mujer que no tiene protección le tiren ladrillos”, ha cerrado.